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柯文哲提告吞敗 卓冠廷批：在毛胚屋密會高虹安卻告人誹謗

新北市議員卓冠廷近日被柯文哲提起告訴，士林地院今天審結，判卓冠廷無罪。（資料照）

新北市議員卓冠廷近日被柯文哲提起告訴，士林地院今天審結，判卓冠廷無罪。（資料照）

2024/07/29 16:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕民眾黨主席柯文哲不滿現任新北市議員卓冠廷在政論節目爆料他與新竹市長高虹安曾因人事布局發生口角，自訴告卓加重誹謗罪，士林地方法院今（29日）審結，判卓冠廷無罪。對此，卓冠廷在臉書表示，柯文哲言詞「尖刻如刀」，被評論卻「脆弱如玻璃」，顯然雙標、胡亂提告、浪費司法資源，絕非大家期待的新政治。

卓冠廷表示，他在節目談到柯文哲與高虹安密會，談及新竹市政府用人，於是柯氣急敗壞提告，但從柯文哲訴狀裡，一再證實人、時、地全部正確，且歷經多次開庭，他親自出席，柯卻一次都沒到庭。

他指出，很遺憾，他在電視評論竹市府人事時，柯文哲選擇告卓來「祭旗」，而柯也不是被冤枉或妨礙名譽而告，而是想讓批評他的人感到害怕，證明柯人格氣度與格局，不足以擔任國家重要大任。

卓冠廷批評，審理過程意外發現，當時柯文哲與高虹安在豪宅大樓的毛胚屋交換用人哲學，民眾黨藉由反貪腐、高舉居住正義大旗來吸引年輕選票，私底下竟是在建商毛胚屋密談。

他強調，柯文哲罵人是狗、罵公務員是太監，言詞「尖刻如刀」卻不覺得是汙辱人，而講柯與高虹安有口角，居然「脆弱如玻璃」顯然是雙標，胡亂提告，浪費司法資源，這絕對不是大家期待的新政治。

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