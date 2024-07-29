國民黨未對楊文科、顏寬恒黨紀處分 朱立倫：依修訂規章辦理

國民黨主席朱立倫（中）返鄉桃園大溪福仁宮上香祈福。（記者李容萍攝）

2024/07/29 13:34

〔記者李容萍／桃園報導〕新竹縣長楊文科及國民黨立委顏寬恒近日分遭起訴及判刑沒有黨紀處分，是否黨紀越來越鬆？國民黨主席朱立倫今（29）日返鄉桃園市參加大溪區普濟堂關聖帝君聖誕慶典時受訪表示，黨部完全是根據2020年9月修訂的規章辦理，全都是一致的標準。

朱立倫上午由國民黨桃園市黨部主委黃敏恭、立法委員邱若華、市議員李柏坊等人陪同到大溪福仁宮、大溪普濟堂上香祈福，他在會後接受媒體聯訪表示，今天（農曆6月24日）是關聖帝君的聖誕，也是大溪人的「過年」，很高興能跟大溪的立委、議員等民意代表及民眾，共度大溪最熱鬧的一天。

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對於媒體詢問，楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構遭起訴，國民黨遭質疑未祭出黨紀處分。朱立倫表示，是根據黨從2020年9月修訂的規章辦理，全都是一致的標準，2020年以前的規章就不予討論。

朱立倫強調，「楊文科犯的不是貪污罪而是圖利」，在行政裁量與圖利當中，將來還是要由法院裁決，並不是是收賄的貪污罪，圖利是否成立，相信法院最後會還他清白。

對於媒體追問，有關顏寬恒遭判貪污罪7年10月、偽造文書6月。朱立倫則回應是一樣的標準。

另外，有關於助理費的部分，朱立倫說，民進黨別想惡意攻擊國民黨，不管是民進黨或國民黨，在地方議會或立法院都碰到很多助理費的問題，朝野應重新慎重討論如何規範，助理費連判決結果差異都非常大，有的是用詐欺、有的是使公務人員登載不實、有的則使用貪污治罪條例，民進黨想依此攻擊國民黨，不妨回頭看看自己有多少市民代表及立委遭遇相同問題。

國民黨主席朱立倫（右）返鄉桃園大溪普濟堂上香祈福福，向鄉親握手致意。（記者李容萍攝）

國民黨主席朱立倫（右3）返鄉桃園大溪普濟堂上香祈福。（記者李容萍攝）

被問及國民黨對楊文科、顏寬恒黨紀處分寬鬆？朱立倫表示根據2020年9月修訂規章辦理。（記者李容萍攝）

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