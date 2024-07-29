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盧秀燕「路若會通子孫才會成功」 侯友宜：朋友越多力量越大

台中市長盧秀燕在美演說提到「路若會通，子孫才會成功」，新北市長侯友宜認為表達的是她的態度與方向。（記者董冠怡攝）

台中市長盧秀燕在美演說提到「路若會通，子孫才會成功」，新北市長侯友宜認為表達的是她的態度與方向。（記者董冠怡攝）

2024/07/29 10:51

〔記者董冠怡／新北報導〕台中市長盧秀燕近日抵達美國，在「台中翱翔、台灣起飛」演講中援引開發蘭陽平原的先驅吳沙名言「路若會通，子孫才會成功」，強調不只是指交通建設，也涵蓋國際關係、兩岸問題與台灣內部社會，和諧穩定「卡欸通」，繼續攜手努力。新北市長侯友宜今天拜廟後被問到此事回應，朋友越多力量越大、敵人越少，盧表達的是態度與方向，

侯友宜上午前往新莊區武聖廟參香祈福時，媒體詢問如何看待盧秀燕在美演說談到，她的外交理念是「路若會通，子孫才會成功」的說法。

他表示，自己的名字叫友宜，長輩常說朋友要越交越多，才能讓力量越來越大，敵人則要越來越少，才是我們的態度，所以盧秀燕表達的是她的態度與方向。

另外，國民黨立委羅智強、徐巧芯與羅廷瑋提出「國家機密保護法」修正草案，將一般公務機密法制化，避免行政濫權延長解密時程；徐、羅版本規定保密期限不得逾3年；羅智強版本為不得超過5年。

媒體詢問，立法院國民黨團要提案修法，是否認同一般公務機密3年要解密，以及有無覺得什麼是民眾想知道但中央卻蓋牌的？侯友宜並未正面回應，僅說立法委員盡其職責首重公開透明，眾人好好討論完後，尊重立委權責，若決定好，該做就做，但一切都要清清楚楚，讓大家了解。

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