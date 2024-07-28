藍委稱未收到IPAC峰會邀請 吳思瑤駁：立院不可能「選擇性發文」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/07/28 19:52

〔記者李文馨／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會週二將在台北登場，預計有25國、約50位國會和歐洲議會議員訪台，為歷來最大規模的議員訪台團。不過，立院國民黨團首席副書記長林思銘稱未收到邀請，藍委恐將缺席；對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（28）日受訪說，此說法不合理，立院不可能「選擇性發文」，她也提及，台灣內部政黨缺席，恐對國際社會釋放錯誤訊息。

IPAC向來對於中共政權戕害人權與破壞區域和平的行徑進行強力批判，堪稱對中強硬派，外界也關注是否因此影響藍營的出席意願。該聯盟先接獲在野立委恐不出席的資訊後，透過管道繼續表達希望共襄盛舉。

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據了解，民進黨團已派員參與，民眾黨立委吳春城也表明將會參加，但截至今日，藍營還未正面答覆。立法院國民黨團首席副書記長林思銘昨受訪表示，「他們是反中聯盟」，會邀請和他們立場一致的民進黨，應該不會邀請藍營立委，他並沒有收到邀請。

吳思瑤指出，民進黨團7月初有收到立院秘書長公文邀請，公文有通知活動時間及出席名額。她強調，國民黨沒收到邀請的說法不太合常理，立院不可能「選擇性發文」。

吳思瑤也提及，IPAC是挺台反中重要的國際平台，且此次在台灣舉辦，當各國國會跨黨派支持台灣、為台灣發聲，台灣內部政黨卻缺席，恐對國際社會釋放錯誤訊息，「寧為中共同一陣線，而不與民主同盟國家合作？」

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