為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

藍委稱未收到IPAC峰會邀請 吳思瑤駁：立院不可能「選擇性發文」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/07/28 19:52

〔記者李文馨／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會週二將在台北登場，預計有25國、約50位國會和歐洲議會議員訪台，為歷來最大規模的議員訪台團。不過，立院國民黨團首席副書記長林思銘稱未收到邀請，藍委恐將缺席；對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（28）日受訪說，此說法不合理，立院不可能「選擇性發文」，她也提及，台灣內部政黨缺席，恐對國際社會釋放錯誤訊息。

IPAC向來對於中共政權戕害人權與破壞區域和平的行徑進行強力批判，堪稱對中強硬派，外界也關注是否因此影響藍營的出席意願。該聯盟先接獲在野立委恐不出席的資訊後，透過管道繼續表達希望共襄盛舉。

據了解，民進黨團已派員參與，民眾黨立委吳春城也表明將會參加，但截至今日，藍營還未正面答覆。立法院國民黨團首席副書記長林思銘昨受訪表示，「他們是反中聯盟」，會邀請和他們立場一致的民進黨，應該不會邀請藍營立委，他並沒有收到邀請。

吳思瑤指出，民進黨團7月初有收到立院秘書長公文邀請，公文有通知活動時間及出席名額。她強調，國民黨沒收到邀請的說法不太合常理，立院不可能「選擇性發文」。

吳思瑤也提及，IPAC是挺台反中重要的國際平台，且此次在台灣舉辦，當各國國會跨黨派支持台灣、為台灣發聲，台灣內部政黨卻缺席，恐對國際社會釋放錯誤訊息，「寧為中共同一陣線，而不與民主同盟國家合作？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
跨國議員IPAC峰會 國民黨立委恐缺席
2024/07/28 05:30

跨國議員IPAC峰會 國民黨立委恐缺席
跨國議員來台參加峰會前夕遭北京施壓 IPAC譴責中國阻撓
2024/07/28 18:30

跨國議員來台參加峰會前夕遭北京施壓 IPAC譴責中國阻撓
跨國議員來台參加IPAC峰會遭中國施壓 外交部強烈譴責
2024/07/28 18:58

跨國議員來台參加IPAC峰會遭中國施壓 外交部強烈譴責
美聯社：北京施壓6國議員 阻赴台參加跨國議員IPAC峰會
2024/07/28 15:17

美聯社：北京施壓6國議員 阻赴台參加跨國議員IPAC峰會

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播