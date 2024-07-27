高虹安多項政見未兌現 竹市綠營議員籲邱臣遠專心拚市政

新竹大車站是否持續推動，高虹安在任1年7個月都未決定，綠營民代籲代理市長邱臣遠能做出決定及上緊發條兌現政見。（記者洪美秀攝）

2024/07/27 14:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪昨被台北地院一審判刑7年4個月，且即刻停職，代理市長邱臣遠今天稱將努力兌現高虹安選舉的政見；竹市議會民進黨團批高虹安在任1年7個月，包括短期就近入學方案及新竹棒球場重啟和新竹大車站延續幾乎全跳票，批民眾黨的新政治就是擺爛政治，讓市民城市光榮感不在，更諷不要走了一個公主，又來一個王子，整天擺拍不做事，籲邱臣遠好好拚市政。

邱臣遠受訪強調，市政是一棒接一棒，也會努力兌現高虹安政見，不負市民所託。市府也回應，過去1年7個月已逐步落實各項政見，包括班班有大屏及成立數位實驗高中，強化社福政策，完成一區一定點臨托目標、好孕專車取消所得稅率20％以上限制、送托公共化與準公共化托嬰中心托育補助加碼、敬老卡增加農會使用、生育津貼今年起每胎3萬元，都是市民有感施政。

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市議員楊玲宜認為，高虹安的施政多延續前市長林智堅的社福政策，像敬老愛心卡適用範圍擴大、愛享冰箱推動、一區一親子館等，除大撒幣提高社福津貼、短視近利的凍卵補助、加碼每胎生育津貼3萬元，都加劇市府財政負擔。另安心通學專車只給關埔地區55名學生搭乘，但每年要花600萬元經費支撐。

市議員劉康彥也說，新竹大車站原地踏步，好不容易中央有意願推動，市府卻遲無具體作為。

市議員曾資程說，高虹安選前說育兒津貼要加碼1000元，到現在連續2年預算都未編進去，政見已確定跳票。

議員劉彥伶也說，高虹安的就近入學短期方案，至今仍原地踏步，加上學區劃分調整只參考專家學者意見，未納入居民意見，且要到2026年9月實施，無助紓解學生就學壓力。

市議員劉崇顯則說，高虹安選前稱大秘寶的新竹棒球場，至今改善工程毫無進度，就連承包商也向法院聲請保全證據，目前進入法院裁定等待期，明年球季要開打的承諾恐再次跳票。

市議員林盈徹說，香山綜合運動場整修工程，中央已補助跑道工程款3500萬，因市府遲無法決標發包，導致款項被中央全數收回；國際展演中心1.7億補助款，也因市府與廠商解約，經費被中央收回不予保留。且原承諾保障香山民眾基本交通權利，但苗栗客運及新竹客運減班減路線，都讓香山人苦不堪言，另青青草原多功能用途規劃及體育園區也全跳票。

新竹市立棒球場在高虹安在任的1年7個月毫無改善進度，明年是否能讓棒球場順利開球仍是問號。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市關埔地區安心通學專車只供55人搭乘，但每年要市府負擔600萬預算，挨批通學專車只獨厚關埔地區。（記者洪美秀攝）

新竹市國際展演中心工程因市府與廠商解約，1.7億元的補助被中央收回不予保留，也讓此工程持續延宕。（記者洪美秀攝）

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