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基泰大直損鄰案挨批懲戒慢半拍 北市允近期公布

民進黨北市議員許家蓓說，基泰大直建案施工導致周邊房屋傾斜，市府針對承造廠及監造建築師懲戒卻還在審議未定案，實在慢半拍。北市建管處今天表示，近期經核定後將對外公布。（資料照）

民進黨北市議員許家蓓說，基泰大直建案施工導致周邊房屋傾斜，市府針對承造廠及監造建築師懲戒卻還在審議未定案，實在慢半拍。北市建管處今天表示，近期經核定後將對外公布。（資料照）

2024/07/27 13:53

〔中央社〕民進黨北市議員許家蓓說，基泰大直建案施工導致周邊房屋傾斜，市府針對承造廠及監造建築師懲戒卻還在審議未定案，實在慢半拍。北市建管處今天表示，近期經核定後將對外公布。

許家蓓發布質詢資料指出，基泰大直建案在去年因施工不慎導致鄰房傾斜，監察院在今年7月發新聞稿提及台北市政府有改善空間，北市府確有疏失。

她表示，經調閱資料發現北市府未主動把此案送檢方偵辦，連業務範圍懲戒都未定案，台北市長蔣萬安去年9月曾提及會依法對營造廠及建築師移送懲戒，但事發至今已多月，對營造廠及建築師懲戒卻仍未定案，實在慢半拍。

許家蓓指出，依據台北市建築管理工程處資料，基泰大直營造廠登記在新北市，針對營造廠違反營造業法懲戒，應由新北市府審查，但台北市府卻到今年5月才把資料送新北市府審議。

她表示，至於監造建築師，台北市府今年6月才召開台北市建築師懲戒委員會，審議結果仍在簽報，此案造成無辜市民嚴重財損，建管處雖先對起造、承造、監造人各罰新台幣9萬元，但懲戒審議程序過慢，應盡快處理。

對此，台北市建管處回應，基泰大直案在去年9月7日發生後，立即把營造廠及建築師移送懲戒，營造廠由新北市府在同年9月19日開第1次審議會，建築師由台北市府在9月26日開第1次審議會。

針對懲戒營造廠方面，建管處表示，經新北市召開委員會審議後，須補充發生災害鑒定報告及營造廠人員違失事證，因災害原因調查報告要經3大專業技師公會辦理完成及配合檢方完成調查起訴，才能公開。

建管處指出，今年5月已彙整相關資料，提供新北市府作為懲戒營造廠補充事證；至於建築師懲戒，6月18日已開第2次審議會，決議近期核定後對外公布。

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