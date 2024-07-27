面對「虎口」不卑不亢 國史館與李登輝基金會攜手延續「李登輝學」

由國史館與李登輝基金會主辦的「虎口的難題－李登輝的抉擇」學術討論會，今（27）日在國史館舉行，李登輝基金會董事長李安妮出席開幕並致詞。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/27 10:12

〔記者方瑋立／台北報導〕國史館與李登輝基金會今（27）日起合作舉辦為期二日的「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，廣邀國內外學者發表19篇論文，領域橫跨政治、外交、軍事、經濟、國防、憲政改革與政治文化，並邀請中研院社會所特聘研究員蕭新煌教授進行專題演講，希望藉此探索台灣「李登輝學」的下一步方向。

國史館館長陳儀深致詞時表示，國史館與李登輝基金會多年攜手合作，尤其去（2023）年起建置「李登輝總統資料庫」、出版《李登輝先生大事長編》、《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》等成果卓著，促使「李登輝研究」蒸蒸日上。

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陳儀深說明，「虎口」的命名是基金會的提議，應是受日本作家上坂冬子暢銷書《虎口的總統——李登輝與曾文惠》影響，上坂女士所謂「虎口」主要是指國民黨和黨國體制，但他認為李前總統所領導的台灣或中華民國，面臨中共的軟硬威脅，就是宛若身處虎口。

陳儀深指出，李登輝接掌大位不久，要特赦美麗島事件人犯之際，面臨國防部長郝柏村、行政院長李煥的挑戰，也固然是類似「虎口的難題」。此後，李登輝出訪新加坡進行彈性外交，縱然面對外交系統的阻撓，也排除萬難、胸有成竹地出訪，甚至要求部屬不必迴避與中共見面，不卑不亢自然見面。

陳儀深續指，解除戒嚴之後的台灣，同時也是面臨中國崛起的台灣，所幸有像李登輝這樣勇敢睿智的領導人，帶領台灣渡過種種危機挑戰，陸續公開其重要史料，有助於理解台灣處境艱難，讓更多人民明暸虎口的難題，比較能保證選出正確抉擇的領導人，這是學術討論會可以一部分實現的意義。

李登輝基金會董事長、前總統李登輝之女李安妮致詞時則表示，自父親過世後每年都和國史館合作舉辦研討會，今年以「虎口難題」為主題，希望從另外一個觀點，瞭解他在那個時代、那個位置上會有什麼樣的挑戰。

李安妮提及近日時事「司法判決」指出，有些人放鞭炮、有些人不勝唏噓，但最大的感受是不管在哪個位置、從事什麼樣的工作，其實都像在「虎口」上，必須具有察覺挑戰和危機的敏感度。對服務人民的政治工作者而言，最重要的是心態上要「以公為本」，這可能也是李登輝接受日本教育、武士道精神給他最深刻的牢記，具備公義的性格，才能做出好的抉擇。

李安妮強調，李登輝絕對不是神，也絕無意造神，但這是台灣人的資產，延續林佳龍先生所做的「李登輝學」，發展成「台灣學」的一個原型、原貌。李登輝自1996年後擔任台灣人民的總統，不管是否受喜愛，現在都應以台灣為主體來看待這個領導人，在當時的時空環境下，帶領台灣走出或突破了哪些困境。

國史館與李登輝基金會合辦之「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會於7月27日至7月28日上午九時至下午五時舉行，廣邀國內外19篇「李登輝學」論文作者及學者與談，領域橫跨政治、外交與法律地位、財政經濟、中國政策、國防與國是會議、憲政改革、社會文化等，深入探討前總統李登輝執政時期的面臨的處境和選擇，形塑不同領域的「李登輝研究」，使其智慧持續「公共財化」。討論會採開放報名制，兩週前開放報名，目前已額滿。

由國史館與李登輝基金會主辦的「虎口的難題－李登輝的抉擇」學術討論會，今（27）日在國史館舉行，國史館館長陳儀深在開幕式中將「民主與民主之外，李登輝總統學術討論論文集」，贈予李登輝基金會董事長李安妮。（記者叢昌瑾攝）

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