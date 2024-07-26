高虹安一審被重判 助理費貪污案至今均有罪 前議員曾振炎3月才入監

前南投縣議員曾振炎（右）詐領助理費案被判刑7年6月，今年3月28日由立委游顥（左）陪同向南投地檢署報到執刑。（資料照）

2024/07/26 16:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕新竹市長高虹安之前立委任內詐領助理加班費，遭台北地院重判7年4月有期徒刑，也引起南投地方人士討論，認為涉詐助理費貪污案幾難脫身。三連霸的前南投縣議員曾振炎，第1任議員期間詐領助理費，他始終堅稱清白並上訴，但最後被判7年6月定讞，今年3月28日已入監服刑。

高虹安詐領助理加班費案，台北地院因放兩天颱風假延至今天宣判，宣判前多數司法界人士即認為從高的起訴書內容，及這幾年助理費貪污案的判例，即認為高會被判刑。今天高虹安被判刑後，不少南投地方人士除關注此案，也聯想前縣議員曾振炎、吳瑞芳的詐領助理費案。

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三連霸的前南投縣議員曾振炎，是在第一任議員任內與妻子共同詐領助理費199萬元，兩人在南投地院各被以貪污治罪條例的利用職務機會詐欺罪、刑法使公務員登載不實文書罪各判刑3年6月和1年10月。

兩人經上訴、二審判決、發回更審到更一審，最後最高法院認為曾振炎詐得款項甚多，且不實申報夫妻勞健保由縣議會代繳，此部分未論處構成犯罪，因此撤銷原判，改重判7年6月定讞，曾振炎已在今年3月28日入監服刑。

至於吳瑞芳一審判刑4年6個月，二審因她繳回不法所得512萬元，改判刑3年10個月，目前官司還在進行中。

南投司法界人士表示，肅貪案判刑輕重大多視被告認不認罪，過去很多被告都想在一審拚看能否無罪，因此都不認罪；有的則會在二審改認罪以換得輕判，吳瑞芳二審即認罪、繳回不法所得而改判最輕刑度，曾振炎則不認罪，並發現有先前未被論處構成犯罪的事實，最後刑期反而加重。

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