嘆竹市遭高虹安肆虐1年7個月 柯建銘：民進黨將找回昔日光榮

柯建銘直言，新竹市已被高虹安肆虐1年7個月，民進黨將更加努力深耕地方，盼找回新竹昔日光榮。（資料照）

2024/07/26 14:30

〔記者陳政宇／台北報導〕台北地方法院今（26）日依「貪污治罪條例」判處民眾黨籍新竹市長高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年。對此，出生於新竹市的立法院民進黨團總召柯建銘表示，他尊重司法判決，高虹安自始訴訟策略完全錯誤，藍白替高脫罪者該如何面對台灣社會？新竹市已被高虹安肆虐1年7個月，民進黨將更加努力深耕地方，盼找回新竹昔日光榮。

高虹安被控於立委任內詐領助理費46萬餘元，北檢依貪污等罪起訴高虹安等5人，台北地方法院今依貪污治罪條例判處高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

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柯建銘今透過個人聲明指出，他尊重司法判決結果，尊重高虹安的上訴權利。高虹安自始訴訟策略完全錯誤，不僅強詞奪理，拒不認罪，甚至還利用輿論煽動支持者攻擊法官與檢察官，因此今天的判決結果，事實上並不令人意外。

柯建銘質疑，過去幫高虹安背書者，如國民黨主席朱立倫曾言「相信司法會還高虹安清白，不要因為政治黨派因素，而去特別針對某一位縣市長」，國民黨的副總統候選人趙少康也曾說「就算高虹安強迫助理要捐給公積金，也沒有犯法，你不高興你就走嘛！你不要做嘛！」，更有甚者，台灣民眾黨黨主席柯文哲更是以「理工女所做所為一定合法」幫高虹安脫罪，不知上述這些社會賢達，今天要如何出來面對台灣社會？

柯建銘並回顧，2022年縣市長大選時，他幾乎天天對高虹安提出建言，及最嚴厲的批判，甚至提醒她「不要再找選民了，應該趕快去找律師」、「批民眾黨的白袍，並沒有阻卻違法的權利」，更曾沉痛地對柯文哲引進高虹安喊話「新竹得罪你什麼？你為何要如此造孽？你要如何面對鄉親？」，如今，法院的判決，無一不是應驗了自己2年前的呼籲。

此外，柯建銘強調，如今最重要的，是如何恢復新竹市民往日的光榮？這個台灣的科技首都，自己的家鄉居然產生了1位貪污犯市長，而新竹市被高虹安肆虐1年7個月來，各種倒行逆施的施政，各式的市政亂象，讓科技首都蒙塵，新竹市民感到痛心，今天這些苦難終可結束，新竹市可以重新再出發。

柯建銘說，民進黨未來會更加努力深耕地方，讓新竹市民重拾往日榮光，使新竹市再度閃耀，「因為，這是我們的家鄉，守護台灣，守護新竹，是我們共同的責任」。

柯建銘質疑，台灣民眾黨黨主席柯文哲（圖左）曾以「理工女所做所為一定合法」幫高虹安（圖右）脫罪，今天要如何出來面對台灣社會。（資料照）

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