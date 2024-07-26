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高虹安貪污被判重罪 國民黨竹市議員吳旭豐稱持續監督市政

新竹市長高虹安貪污被判重罪，國民黨市議員吳旭豐稱黨團將持續監督市政。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安貪污被判重罪，國民黨市議員吳旭豐稱黨團將持續監督市政。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/07/26 14:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安貪污案一審被判7年4個月且即刻停職，其市長職務將由副市長邱臣遠代理。新竹市藍白合的國民黨至今都未有任何聲明，國民黨籍市議員吳旭豐接受媒體訪問提到，即便高虹安將停職，新竹市政仍須運轉，不能因此受到影響，國民黨籍議員們會持續以市民最大福祉來監督市政，至於判決結果是否為政治追殺手段、為特定政黨服務，人民自有判斷。

高虹安2022年在藍白合政治操作下當選新竹市長，高虹安上任後，國民黨團14名市議員幾乎與高虹安形影不離，不管是記者會或是各種民間團體場合，都可看到國民黨議員與高虹安同台的畫面，且市議會在藍白合情況下，幾乎所有預算都快速通過，國民黨也成為護航高的政團。

由於民眾黨市議員僅2席，無法成立黨團，原本是國民黨籍的副議長余邦彥也以無黨籍身份與民眾黨及多名原國民黨籍的議員成立市議會第四政團「新聯線政團」，並與國民黨團聯合形成議會「藍白合」。

高虹安今天被重判後，國民黨團與新聯線政團神隱未有任何回應，包括國民黨團總召陳慶齡和議長許修睿及副議長余邦彥都未對此發表意見，僅由國民黨籍市議員吳旭豐對外回應。

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