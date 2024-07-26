高虹安涉貪一審判有罪 竹市議會民進黨團要求向社會大眾致歉

新竹市長高虹安貪污案一審有罪，市議會民進黨團籲高虹安向社會大眾致歉。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/07/26 13:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安貪助理費一審被判7年4個月且褫奪公權4年，市議會民進黨團發出聲明，呼籲檢調單位進一步調查，相關檢舉弊案，讓基層公務員能回歸正軌不再受其剝削、脅迫，制止高團隊執政歪風。並呼籲高虹安應公開向社會大眾致歉。呼籲民眾黨應對此事有所回應，表明其立場、針對此事有何作為？根據其黨規若涉貪有罪要開除黨籍。

黨團總召陳建名表示，高虹安把在國會之惡行帶到竹市府，除涉及詐領助理費，將公款挪作私用，強逼助理浮報回捐的惡行，在就職擔任地方首長後，將此陋行帶至竹市府，光去年市長室幕僚加班費就高達40萬，是前市府10倍之多。高虹安就職後，濫用自身職權坐擁名車豪宅外，疑似有利益對價關係、圖利廠商。任內陸續爆發局處人員涉及貪瀆或關說等不法事宜、荒廢市政、放任高友友大舉入侵各項活動標案，希望代理市長能導正其歪風，盡快讓新竹市步入正軌。

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劉崇顯說，高虹安獲判有罪代表對於其時任立委助理的遲來正義，更是所有從政者而言，不應透過投機取巧的方式，將公共資源納為己用的警惕。未來的代理市長更應該公開宣示，不會在市府延續這樣的陋習，也要放下對前朝市府的成見，推進因政治考量而惡意延宕的棒球場與藝文高地。

楊玲宜批，此判決還給受迫害助理們一個公道，更說明高虹安是如何濫用自身職權，剝削員工下屬的惡行，就任市長期間，不僅荒廢市政、勤跑法院，甚至疑似與建商有對價關係，坐擁名車入住豪宅，放任男性友人干政，種種離譜行徑，讓新竹人一再蒙羞被看笑話。

高就任市長期間的標案弊端傳聞不斷，檢調單位應一併審視調查是否有人謀不臧之情事，勿枉勿縱。高虹安應為自己的違法行為，公開向社會大眾致歉。對於標榜新政治的民眾黨黨主席柯文哲面對自家唯一執政縣市首長涉貪，更應有所作為，以示負責，不要雙標。

林盈徹提到，高虹安涉及貪污一審宣判有罪且即將停職，讓市民情何以堪。即將代理市長的邱臣遠副市長只能用「敗戰處理投手」形容，對他所領導的新竹市府團隊很難令人有太高期望。

劉彥伶表示，高虹安市長被判有罪證明從事政治工作是一個清白的服務業並不是一個用來謀利的職務。

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