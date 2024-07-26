台灣從戒嚴到世界自由度居亞洲第2 陳菊：許多世代前仆後繼爭來的

人權會主委陳菊表示，台灣從戒嚴時期的肅殺年代，到成為現在自由度極高的國家之一，這是台灣許多世代人民前仆後繼爭取，並非統治者的的賜予。（台灣亞洲交流基金會提供）

2024/07/26 13:12

〔記者李文馨／台北報導〕「台灣亞洲交流基金會」與國家人權委員會今（26）日舉辦「亞洲人權跨世代對話」。人權會主委陳菊表示，台灣從戒嚴時期的肅殺年代，到成為現在自由度極高的國家之一，這是台灣許多世代人民前仆後繼爭取，並非統治者的的賜予；她也盼與價值相近國家對話而結盟，共同應對人工智慧、假訊息、氣候變遷等新興人權挑戰。

台亞會籌辦第6屆亞洲青年領袖營，邀請40位東南亞、南亞青年領袖來台，並舉辦亞洲人權跨世代對話，共同探討亞洲各國青年在人權發展中的挑戰與機會。

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陳菊於會前致詞表示，國民黨政府1949年在台灣開始實施戒嚴，1987年宣布解嚴，戒嚴長達38年，當時強人專制的政權，大肆迫害意見、思考政治立場不同的異議人士；據促轉會統治，台灣戒嚴時期共有2萬2028人受到軍審，其中1148人遭判死刑並槍決。

陳菊指出，根據2024年世界自由度的報告，台灣持續名列自由國家，在亞洲排名第2，僅次於日本。從當年一個肅殺的年代，到成為現在自由度極高的國家之一，這是台灣許多世代人民前仆後繼爭取、永不放棄退縮。她說，「所以台灣今天的自由民主，不是統治者的賜予，也不是天上掉下來。」

陳菊提及，台灣民主轉型後，致力以人權與民主歷程，期望與價值相近國家對話而結盟，相同信仰的人緊密牽手、合作，人權和民主才得以繼續大步前行，共同應對人工智慧、假訊息、氣候變遷等新興人權挑戰。

「台灣亞洲交流基金會」董長蕭新煌表示，台灣在推動人權保障上已經取得進步性、典範性的進展，與鄰近亞洲國家在此議題上仍交流不足，希望透過此論壇和東南亞人權提倡者進行深入的對話，深化亞洲在人權議題上的共識。

外交部政務次長田中光指出，美國國務院公布的2024年報告也肯定台灣的民主運作非常順暢，並且也重視人權。台灣的民主轉型歷 經非常艱苦的過程，從威權政權，到民主價值的建立。目前台灣已經成為亞洲民主價值的燈塔，為其他國家提供了典範。 人權既然是 普世價值，就不該受到國界的限制。希望台灣能與其他亞洲國家持續合作，讓人權的價值持續往前走。

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