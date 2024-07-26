高虹安貪污判刑 北院認定高指示助理浮報薪資

北院認定，是高虹安指示同案被告黃惠玟去浮報助理薪資。（記者洪美秀翻攝自高虹安的影片）

2024/07/26 13:03

〔記者溫于德／台北報導〕新竹市長高虹安於立委任內涉嫌詐領助理費46萬餘元，台北地院審結，指都是高指示助理黃惠玟浮報薪資，並與助理共詐領12萬餘元，今從重依貪污治罪條例中利用職務詐取財物罪對高判刑7年4月、褫奪公權4年，沒收未扣案犯罪所得11萬餘元。

同案3名被告部分均犯非公務員與公務員利用職務機會詐取財物罪，國會辦公室前公關主任「公衛文」王郁文判刑2年、褫奪公權2年，緩刑5年，應提供義務勞務240小時，犯罪所得466元沒收。

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黃惠玟被判刑2年、褫奪公權2年，緩刑5年，須提供義務勞務240小時，應提供義務勞務240小時，犯罪所得5642元沒收；陳奐宇判刑1年、褫奪公權1年，緩刑3年、應提供義務勞務100小時，犯罪所得506元沒收。可上訴。

北院指高虹安擔任立委期間，明知僅以月薪6萬2000元聘用「兔姐」黃惠玟，竟指示黃惠玟，持續浮報月薪為7萬元、6萬7360元、6萬7161元或7萬2000元，並以此請請領加班費，合計詐取7萬4741元。

再者，高虹安僅以月薪7萬元聘用前主任陳奐宇，高又指示黃惠玟，接續浮報月薪8萬元或7萬5161元，並請領加班費，藉此詐領4萬154元。

北院也查出，高僅以月新4萬6000元聘用國會辦公室前公關主任「公衛文」王郁文，高又指示黃惠玟浮報月薪4萬7290元或4萬8500元，同時請領加班費，而詐領8233元。

北院審結指高虹安、王郁文均否認利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等兩罪，黃惠玟、陳奐宇則坦承全部犯行，並考量王、黃、陳都不具公務員身分，可依刑法規定減刑；另王、陳的犯罪情節還算輕，且王、陳分別犯罪所得均在5萬元以下，得依貪污罪規定減刑，分別給予不同刑度。

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