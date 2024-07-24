國台辦要賴清德當局放棄「抗中拒統」 學者宋國誠：誰要跟你統一

陸委會主委邱垂正日前受訪強調，中共透過軍事威嚇、經濟脅迫、法律懲治等方式脅迫台灣，要求接受一個中國原則，是兩岸關係緊張疏離的主因。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日反嗆，相關言論是「罔顧事實、顛倒黑白」。圖為共機襲擾。（國防部提供，資料照）

2024/07/24 14:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正日前受訪強調，中共透過軍事威嚇、經濟脅迫、法律懲治等方式脅迫台灣，要求接受一個中國原則，是兩岸關係緊張疏離的主因。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日反嗆，相關言論是「罔顧事實、顛倒黑白」，奉勸賴清德當局認清形勢，放棄「抗中拒統」、「倚外謀獨」幻想；學者宋國誠批評，難道中共軍機是倒著飛嗎？當你要懲戒我們，誰還要跟你統一！

朱鳳蓮宣稱，中方始終尊重、關愛、造福台灣同胞，始終積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，始終致力於維護台海地區和平穩定。當前台海形勢緊張動盪的根源，在於民進黨當局拒不承認體現「一個中國原則的九二共識」，頑固堅持台獨立場。

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朱鳳蓮嗆聲，賴清德上台以來，不斷進行台獨挑釁，製造兩岸敵意對抗，破壞台海和平，損害同胞福祉，嚴重挑釁「一個中國原則」。對此，「我們堅決反對，必須反制，必須懲戒」。

她更警告，奉勸賴清德當局順應民意，認清形勢，放棄「抗中拒統」、「倚外謀獨」的幻想。任何挑釁一個中國原則、分裂國家的行徑，都必將失敗。任何阻撓兩岸同胞交流合作、製造兩岸對立對抗的圖謀，都必將落空。

對此，政治大學國際關係研究中心研究員宋國誠受訪反諷說，國台辦指責陸委會說法是顛倒黑白，難道中共軍機擾台是倒著飛嗎？365天全年無休在台灣周邊飛，這不是軍事威脅，難道是飛幽默的？

宋國誠直指，中共聲稱海峽中線不存在，那邊原本是楚河漢界、黑白分明，中共卻將此搞成灰色，不就變成灰色地帶。中共揚言堅決反制台獨，既然將2300萬人都當成台獨，「當你要懲戒我們，誰還要跟你統一」。

宋國誠批評，國台辦說不能「抗中拒統」，全世界都在對抗中國，美國、日本、北約都在抵抗中國，台灣為什麼不能抵抗。就你中國能夠「保中」，台灣人不能夠「保台」，這是什麼道理！

他強調，中共說法一派胡言、倒果為因，不派軍機全年無休在那飛，別人會說你軍事威脅？你不偷東西，人家會講你是小偷嗎？本來彼此都有默契，以海峽中線為緩衝區互不侵擾，結果中共認為中線不存在、金門沒有禁限制水域，黑白分明變成黑白不明。台灣質疑你是灰色地帶作戰，是錯在什麼地方？還要懲治2300萬人，台灣為何要跟你統一。

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