拜登退選日本也有要岸田退選聲音 矢板明夫：岸田國內形象太差

美國總統拜登（左）、日本首相岸田文雄（右）。（美聯社）

2024/07/24 13:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日突宣布放棄競選連任，引發政壇震盪，日本網路也出現要求日本首相岸田文雄退出選舉的聲音，對此日本資深媒體人矢板明夫表示，岸田其實沒有犯什麼大錯，只是得罪了黨內一大票人，媒體也不喜歡他。

矢板明夫在臉書PO文表示，日本執政的自民黨今年9月就要舉行總裁選舉。岸田首相雖然有意出馬競選連任，但最近的支持率實在太低，很多時候都達不到20%。於是，在自民黨內不支持岸田的聲音也越來越大。說不定，在總裁選之前，岸田真有可能和拜登一樣，被黨內逼宮而退出選舉。

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矢板明夫指出，岸田在外交、國防問題上，其實做得不錯。和美國的關係維持的很好、對中國也算強硬，前不久還同意日本的海上保安廳和台灣的海巡署進行共同訓練，但關鍵是，在國內的形象太差。其實他也沒有犯什麼大錯，只是做事情瞻前顧後、優柔寡斷。總是慢半拍，還不喜歡和別人商量，得罪了黨內一大票人。而且，說話經常吞吞吐吐、沒有重點，所以媒體也不喜歡他。

矢板明夫續指，高市早苗是安倍晉三前首相曾經大力培養的接班人。是最明顯的抗中保台派。其他人的色彩都不是很明顯。而石破茂是安倍長年的黨內政敵。因為安倍親台，所以石破曾經有一段時間被認為親中。但安倍過世後，石破也訪問了台灣。

矢板明夫直言，幾個月前，在富士電視台的政論節目上，他曾經和石破同台。石破信誓旦旦地表示「日本應該加強和台灣互動、支持台灣參CPTPP」，希望石破說的是真的。

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