時力公布選後檢討報告 王婉諭：啟動二次創黨不會消失

時代力量黨主席王婉諭（中）今日與黨內決策委員胡堞（左）、周偉航（右）召開「面對過去，展望未來」時力檢討報告發布記者會。（記者林哲遠攝）

2024/07/23 13:15

〔記者林哲遠／台北報導〕時代力量在2024立委選舉中失利，更未跨過3%政黨票補助款門檻。時力黨主席王婉諭今日召開記者會公布萬字檢討報告，強調未來將進行黨內規章的修訂，制定權責相符、擴大參與的權利規則，強化黨內民主，將在今年下半年把「二次創黨」的宣示化為現實。

王婉諭今日與時代力量決策委員胡堞、周偉航召開「面對過去，展望未來」時代力量檢討報告發布記者會。王婉諭說明，這份報告分為3部分，首先是物質基礎，深入探討時力與夥伴的關係、財政收支的情況；其次是權力規則，分析黨章與黨內選舉制度對時代力量的影響；最後是關鍵決定，分析過去9年來的重大決策對黨的影響。

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胡堞指出，時代力量的黨員數量逐年下降，黨員平均黨齡不到3年，顯示出黨內存在嚴重的人才流失問題。此外，黨的收入過於依賴政黨補助款，與民眾需求脫節，導致募款困難。2021年，黨內實施了決策委員每月1萬元的募款責任額，造成了參政困難和內部分歧。在選舉上的花費逐年增加，爭取1張選票的成本從2018年的210元增至2022年的314元，顯示出黨內資源運用效率低下。

胡堞續指，時代力量的集體領導制度存在問題，導致多數派聲音壓制少數派意見。決策委員與黨員代表的雙軌制，以及不合理的選舉制度，導致黨內民主受損。這種錯誤的機制讓黨內出現了嚴重的內部爭吵和權力鬥爭。

周偉航則提到，時代力量與民進黨的合作以及2018年與柯文哲的結盟策略，均在黨內引發爭議。2020年的不分區提名過程，因為內部機制的不完善，導致名單確定過程充滿衝突，加上徐永明的賄賂事件等，進一步打擊了黨的形象和信任度。

王婉諭表示，2024年選後時代力量開始縮編實體據點及黨工人員，將中央黨部移至新北板橋，以穩定財務狀況。目前全黨工作人員將近20人，但選後湧入的數百名新黨員和超過千筆小額捐款，顯示出社會對時代力量的期待。

王婉諭說明，未來時代力量將進行黨內規章的修訂，制定權責相符、擴大參與的權利規則，強化黨內民主。同時，黨將回顧過去10年的問題，並預判未來挑戰，擬定新時代的政策綱領，為台灣即將面臨的問題及早準備。

王婉諭強調，時代力量不會消失，而會絕處逢生、成長茁壯。黨內將進一步調整內部文化，讓更多聲音能夠被看見、聽見，並實際參與，確保時代力量在未來的政治舞台上發揮更大作用。時代力量會繼續接受各方建議，努力重建社會信任，期待在未來的10年中，不辜負社會的期待。

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