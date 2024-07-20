為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

川普遇刺大難不死 連勝文：決策恐更獨斷

針對美國共和黨總統參選人、前美國總統川普（Trump）日前公開表示台灣應該給付美國軍費，國民黨副主席連勝文昨日在臉書發文質疑川普過去信用不完美，也曾申請過破產，因此如果台灣付「保護費」，是否從此就能安然無恙，他十分存疑。（法新社）

針對美國共和黨總統參選人、前美國總統川普（Trump）日前公開表示台灣應該給付美國軍費，國民黨副主席連勝文昨日在臉書發文質疑川普過去信用不完美，也曾申請過破產，因此如果台灣付「保護費」，是否從此就能安然無恙，他十分存疑。（法新社）

2024/07/20 17:10

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國共和黨總統參選人、前美國總統川普（Trump）日前公開表示台灣應該給付美國軍費，國民黨副主席連勝文昨日在臉書發文質疑川普過去信用不完美，也曾申請過破產，因此如果台灣付「保護費」，是否從此就能安然無恙，他十分存疑。

連勝文同時也質疑日前遭槍擊的川普是否會有PTSD（創傷後壓力症候群），並導致性格變得十分多疑，甚至因為被支持者當成超級英雄後，產生極度自戀的情況，造成決策更加獨斷，「也就是這種不可預測性，若Trump當選，才會使美國的政治以及亞洲的地緣政治，尤其是兩岸及美國的三角關係，變得不確定因素更大，風險也更大！」

連勝文表示，任何人、任何事都有價格，只要符合個人利益，與敵人或競爭者也可以做成一筆好交易，但川普過去在做地產商時，信用並非完美，也曾經申請破產過，「所以當我們付了保護費之後，是否從此之後就安然無恙？我個人十分存疑！畢竟我們在Trump做總統的時候，花了這麼多錢買了這麼多武器，結果到今天為止，也不知道這些武器到底在哪裡，或什麼時候會送到台灣？」

連勝文還說，「如果照某些美國鷹派人士的看法，2027年或更早，兩岸會發生衝突，那我們如何用2028甚或2030年才會送到的武器來保護2027年的台灣？」

另連勝文表示，槍擊案對一個78歲的老人心理上會有什麼樣的影響？川普會不會有PTSD（創傷後壓力症候群）？「...這種對個人生命安全的嚴重衝擊，會不會造成一個政治領袖的不安全感，而導致性格變得十分多疑，也讓決策圈變得更加封閉，甚至因被支持者當作是超級英雄，而產生極度自戀的情況，使決策模式變得更加獨斷？說真的，這些事情，恐怕無人可以預測。但也就是這種不可預測性，若Trump當選，才會使美國的政治以及亞洲的地緣政治，尤其是兩岸及美國的三角關係，變得不確定因素更大，風險也更大！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新聞360》全力對付中國成川拜共同點！學者曝「保衛台灣計畫」
2024/07/18 18:40

新聞360》全力對付中國成川拜共同點！學者曝「保衛台灣計畫」
美聯社民調：近6成民主黨人相信賀錦麗可成為好總統
2024/07/20 00:40

美聯社民調：近6成民主黨人相信賀錦麗可成為好總統

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
暗殺川普槍手案發前1小時就被追蹤 狙擊手20分鐘前發現屋頂有人
2024/07/18 13:30

暗殺川普槍手案發前1小時就被追蹤 狙擊手20分鐘前發現屋頂有人
拜登自認可戰勝川普拒絕退選！下週將重返競選活動
2024/07/20 10:02

拜登自認可戰勝川普拒絕退選！下週將重返競選活動

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
美民主黨眾議員呼籲拜登退選：他幾乎認不出我
2024/07/20 11:28

美民主黨眾議員呼籲拜登退選：他幾乎認不出我
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播