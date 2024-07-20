川普遇刺大難不死 連勝文：決策恐更獨斷

針對美國共和黨總統參選人、前美國總統川普（Trump）日前公開表示台灣應該給付美國軍費，國民黨副主席連勝文昨日在臉書發文質疑川普過去信用不完美，也曾申請過破產，因此如果台灣付「保護費」，是否從此就能安然無恙，他十分存疑。（法新社）

2024/07/20 17:10

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國共和黨總統參選人、前美國總統川普（Trump）日前公開表示台灣應該給付美國軍費，國民黨副主席連勝文昨日在臉書發文質疑川普過去信用不完美，也曾申請過破產，因此如果台灣付「保護費」，是否從此就能安然無恙，他十分存疑。

連勝文同時也質疑日前遭槍擊的川普是否會有PTSD（創傷後壓力症候群），並導致性格變得十分多疑，甚至因為被支持者當成超級英雄後，產生極度自戀的情況，造成決策更加獨斷，「也就是這種不可預測性，若Trump當選，才會使美國的政治以及亞洲的地緣政治，尤其是兩岸及美國的三角關係，變得不確定因素更大，風險也更大！」

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連勝文表示，任何人、任何事都有價格，只要符合個人利益，與敵人或競爭者也可以做成一筆好交易，但川普過去在做地產商時，信用並非完美，也曾經申請破產過，「所以當我們付了保護費之後，是否從此之後就安然無恙？我個人十分存疑！畢竟我們在Trump做總統的時候，花了這麼多錢買了這麼多武器，結果到今天為止，也不知道這些武器到底在哪裡，或什麼時候會送到台灣？」

連勝文還說，「如果照某些美國鷹派人士的看法，2027年或更早，兩岸會發生衝突，那我們如何用2028甚或2030年才會送到的武器來保護2027年的台灣？」

另連勝文表示，槍擊案對一個78歲的老人心理上會有什麼樣的影響？川普會不會有PTSD（創傷後壓力症候群）？「...這種對個人生命安全的嚴重衝擊，會不會造成一個政治領袖的不安全感，而導致性格變得十分多疑，也讓決策圈變得更加封閉，甚至因被支持者當作是超級英雄，而產生極度自戀的情況，使決策模式變得更加獨斷？說真的，這些事情，恐怕無人可以預測。但也就是這種不可預測性，若Trump當選，才會使美國的政治以及亞洲的地緣政治，尤其是兩岸及美國的三角關係，變得不確定因素更大，風險也更大！」

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