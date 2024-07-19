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颱風可能襲台！ 陳其邁深入莫拉克災區 指示調整撤離機制

高雄市長陳其邁到六龜區寶來社區，視察邊坡滑動監測及撤離機制。（高市水利局提供）

高雄市長陳其邁到六龜區寶來社區，視察邊坡滑動監測及撤離機制。（高市水利局提供）

2024/07/19 20:47

〔記者蔡清華／高雄報導〕下週可能有颱風襲台，高雄市長陳其邁今天前往六龜區寶來社區視察寶來邊坡滑動監測及撤離機制，指示水利局將累積降雨量、河川水位等量化指標納入撤離機制。

水利局表示，莫拉克風災時豪大雨造成台廿線南橫公路嚴重受損，致高雄山區寶來以上地區一夕形成孤島，尤其寶來大街荖濃溪溪水暴漲導致土石貫入。經交通部公路局於2022年完成寶來1號橋橋梁改建，另經濟部水利署第七河川分署辦理荖濃溪河床土砂疏濬。

水利局說，旗山66林班地邊坡崩塌，對於荖濃溪相隔的寶來社區，易帶來潛在威脅，為完善整體應變機制，水利局除邀請相關單位就寶來社區撤離機制進行檢討調整，以利各單位辦理防救業務外，目前已完成介接林業署、公路局、河川分署等水位計及CCTV監視畫面至水情中心，提供颱風豪雨災害應變期間相關應變資訊。

陳其邁說，寶來1號橋旁為大片易坍方地區，自八八風災以及去年8月豪大雨時，都有土石坍塌，這些邊坡滑動崩塌也會造成整個荖濃溪的水路受阻，水若溢流至寶來市區將可能帶來致災風險，指示水利局將累積降雨量、河川水位等量化指標納入撤離機制。

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