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集體收賄案監院糾正殯葬處 新北民政局：持續精進防患未然

新北市立殯儀館先前爆出集體收賄案，監察院提案糾正新北市府，對此，民政局回應，監察院所糾正的事項，殯葬處將持續精進，防患於未然。圖為新北市立殯儀館。（資料照）

新北市立殯儀館先前爆出集體收賄案，監察院提案糾正新北市府，對此，民政局回應，監察院所糾正的事項，殯葬處將持續精進，防患於未然。圖為新北市立殯儀館。（資料照）

2024/07/19 17:14

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市立殯儀館先前爆出集體收賄案，監察委員蔡崇義、王麗珍、張菊芳今表示，新北市殯葬處21名員工疑涉違反貪污治罪條例等罪，經檢察官偵結起訴，指稱殯葬處是在檢調機關偵辦後才發覺上情，主管監督及政風查察機制失靈，未落實監督執行，監察院提案糾正。對此，民政局回應，監察院所糾正的事項，殯葬處將持續精進，防患於未然。

3名監委指出，新北市殯葬處21人自2020年2月1日起，以細心挑出骨灰中雜質、加快火化速度、挑選特定時辰火化、使火化後頭骨更具完整性、協助密封骨灰罐及其他妥適處理遺體等名義，對於職務上行為收受殯葬業者交付共計3053萬1500元賄款，屬於集體且有規模計畫性犯行，而且所涉案件及收賄行為幾乎都在新北市殯葬處殯儀館火化場內發生，公然將公家機關辦公處所當成犯罪場所。

另外，監委們認為，新北市殯葬處明知相關殯葬陋習存在，可及早建置相關公開透明火化排程系統，減少人為操作空間，杜絕不肖人員藉機上下其手的措施，但均未落實監督執行，監察院內政及族群委員會已通過調查報告並提案糾正。

民政局說明，殯儀館同仁收賄事件為2022年新北市殯葬處主動移送的政風案件，殯葬處已進行內部檢討改善，對於相關主管督導不周作成行政懲處，且重新編組現有人員，加強政風現場督導作業及加裝監視器，每週也對同仁施行法令宣導，並不定期至現場辦理端正政風查察作業，就監察院所糾正的事項，將持續精進防患未然。

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