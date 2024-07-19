憲法法庭暫時處分今出爐？吳崢澄清：根據過往判例推測勿扭曲解讀

針對憲法法庭的暫時處分時程，吳崢澄清，這是以過去大法官解釋或憲法法庭判決案例經驗所做的推測，請勿做扭曲解讀。（資料照）

2024/07/19 15:44

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨發言人吳崢今（19日）在廣播節目中提到，「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」；有媒體人質疑為說溜嘴，「坐實憲法法庭是民進黨開的」。對此，吳崢澄清，這是以過去大法官解釋或憲法法庭判決案例經驗所做的推測，請勿做扭曲解讀。

吳崢今接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，並提到，「最近……，可能搞不好今天，我在想，maybe（或許）今天下班前，或許憲法法庭，有可能會有結果出來」。黃暐瀚則反問吳崢，「你說暫時處分？今天嗎？」吳崢回應，「沒有，這是一些法學界的朋友感覺」。

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媒體人黃揚明透過臉書發文質疑，感覺吳崢是說溜嘴了，「憲法法庭如果今天下班前做出暫時處分的裁定，那麼就坐實了憲法法庭是民進黨開的」。

吳崢澄清說，這是以過去大法官解釋或憲法法庭判決案例經驗所做的推測，請勿做扭曲解讀。

此外，吳崢提到，國民黨立委翁曉玲日前接受媒體採訪時也表示：「我推測國會改革法是否違憲，最快9月初就有結果，至於該法案的暫時處分恐怕更快，不是本週就是下週」。由此可見，各方都有類似的推測。

吳崢強調，憲法法庭有非常嚴謹的機制與程序，民進黨的態度就是完全且絕對尊重。

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