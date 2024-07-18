新住民基本法藏隱憂 陸委會：兩岸條例淪子法、中配入籍年限縮短

陸委會發言人梁文傑直指，把中配、港澳配偶全納入統稱「新住民」，然後基本法精神是訴諸公平，未來可能有人覺得中配取得定居年限，要從6年改為4年才叫公平。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/18 19:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院16日三讀通過「新住民基本法」，藍白立委挾人數優勢表決，不甩協商共識的「原住民權益保障法」，並將中配納入「新住民」。陸委會直指，把中配、港澳配偶全納入統稱「新住民」，然後基本法精神是訴諸公平，未來可能有人覺得中配取得定居年限，要從6年改為4年才叫公平！

陸委會主委邱垂正受訪說，目前法律條文沒有影響，但未來會有隱憂。陸委會發言人梁文傑在例行記者會說，陸委會對於「新住民基本法」立場很清楚，就是中配或港澳籍配偶，各自有一部基本法，原陸籍人士適用兩岸人民關係條例，原港澳人士適用港澳條例。

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梁文傑強調，在陸委會看來，這兩部法律是中配及港澳配偶的基本法，現在又多了一部「新住民基本法」，把中配、港澳配偶全納入統稱「新住民」，未來會有一些隱憂。

梁文傑示警，基本法精神是訴諸公平，把所有新住民一律平等對待，但兩岸條例及港澳條例是根據「憲法」增修條文第11條授權，以法律來做特別規定。「新住民基本法」上路後，可能有人會覺得中配取得定居年限，要從6年改為4年才叫公平，或中國籍人士入籍台灣後，現行規定未滿20年不能服兵役，這是為了國家安全的特殊考慮，未來可能有人會拿著基本法，要求這一條應該拿掉。

梁文傑舉例，可能有人覺得說，外籍配偶要放棄原來國籍，才能拿到我國國籍，可是中配只要去中國取消戶籍，就可拿到台灣護照或國民身分證，可能也會有人覺得這是不公平。

梁文傑強調，若一律要求公平，未來這些都會成為爭論焦點，陸委會一開始就認為應該稱為「新住民權益保障法」比較妥當，如果是叫做「新住民基本法」，等於兩岸條例、港澳條例都變成子法，未來幾部法律之間也會有扞格，但立法院最終還是決定用基本法，希望上述這些關切和憂慮，未來不要成為真。

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