下週萬安47號演習 行人車輛須配合管制

113年萬安47號演習將在下週7月22日至25日舉行。（內政部提供）

2024/07/18 20:21

〔記者李文馨／台北報導〕今年萬安47號演習將在下週7月22日至25日舉行，內政部今（18）日透過新聞稿表示，各地區在演習當日下午1時30分到2時實施警報發放、疏散避難及交通管制，請民眾依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人車管制；違者各地方政府得依民防法規定，裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

內政部長劉世芳表示，萬安47號演習依中部、北部、東部及外島、南部地區順序，實施演練。各地區在演習當日下午1時30分到2時，實施警報發放、疏散避難及交通管制。防空警報解除後，後續在下午2時到2時30分，由地方政府及參演的民防團隊實施「戰時災民收容救濟站」開設及災害救援演練，除新竹市、嘉義市各擇1個區，其餘20個地方政府各擇2個鄉、鎮、市、區，重點驗證民眾實際進入防空疏散避難設施。

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內政部指出，各地區演習當日除發放「防空警報」外，並運用電視、廣播、村里、學校及警察巡邏車廣播等方式，以提升防空警報涵蓋率。同時透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，以便民眾查詢運用。

內政部提醒，行駛中的車輛聽聞防空警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制。行駛於各重點驗證區之車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

內政部強調，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠場站及民眾均應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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