三中全會今閉幕 專家：中國將因應歐美情勢做好「防衛性」準備

海基會今日邀請全國工業總會大陸處長黃健群就「兩岸經貿關係新情勢及未來展望」進行專題演講。（記者田裕華攝）

2024/07/18 16:43

〔記者林哲遠／台北報導〕中共第20屆三中全會今（18）日將閉幕，各界關注中國經濟路線發展是否會有所改變。全國工業總會大陸處處長黃健群今日分析，本次全會主要會因應歐美國際情勢轉變對中國出口帶來的重大影響，做好「防衛性」準備，強調要如何帶動國內「內循環」與自主發展。

海基會今日下午舉行「兩岸經貿關係新情勢及未來展望」講座，並邀請全國工業總會大陸處處長黃健群主講。針對本屆三中全會比中共慣例上時間延後將近1年，外界預期延期開會可能對中國經濟路線會有改變？黃健群說，中國領導人習近平是延任，特別從去年底中共中央經濟會議以來，習對於大方向，包括中國式經濟現代化都已經有清楚的論述，這個延期大概率是為了處理人事問題，而非處理經濟路線問題。

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有人會把中共20屆三中與1978年鄧小平時期11屆三中做比較，黃健群分析，後者強調的是開放，本屆更多強調的是「改革」，並把中共18屆三中談的全面深化改革，再進一步往前推進，包含社會及經濟體制改革，可能會賦予國有企業更多責任發展新質生產力、新興戰略產業。

黃健群進一步說，三中會重點在於產業的轉型、轉軌，比如說降低房地產在全國整體產業比重，並提高新興產業的佔比，但可能要4、5年的時間進行產業轉型。

黃健群認為，本屆三中全會事實上是在做好整個國際情勢轉變的「防禦性」準備，中共認為以美國與歐洲為主的國際情勢，勢必對中國的出口有重大影響，所以習近平在近日在黨媒《求是》當中提到的「自信自立」，強調如何帶動「內循環」、自主發展，是未來不會改變的方向。

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