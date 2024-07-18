參戰2026台北市長？ 吳思瑤：幹事長不一定要「幹市長」

吳思瑤表示，她每天思考的仍是立法院運作，「幹事長就是來幹事的，不一定要幹市長」。 （資料照）

2024/07/18 13:19

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨全代會即將改選權力核心，牽動2026選舉布局，引發政治聯想。對於被點名參選台北市長，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（18）日坦言，2026選戰對她而言太超前部署，她每天思考的仍是立法院運作，「幹事長就是來幹事的，不一定要幹市長」。

有「扶龍王」封號的王世堅昨接受媒體專訪時，被詢及是否角逐2026台北市長。王直言「不會」，並認為黨內已經有很多適合的人選，例如民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄和前立委高嘉瑜等人，都很有資格且有經驗歷練。

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對此，吳思瑤今受訪指出，王世堅在資歷與輩分上都是前輩，王世堅謙虛了，如果要跳躍到2026選戰，對她個人而言是太超前部署，因為她每天都在思考立法院議事運作。雖然立法院現在休會，但她要因應臨時會的籌備，以及8月6日憲法法庭的言詞辯論攻防等。

吳思瑤指出，對她個人來說，每天念茲在茲的，就是必須把民進黨立法院黨團幹事長的身分做好，幹事長就是來幹事的，不一定要去幹市長。

吳思瑤是台大政治所碩士，曾任前行政院長游錫堃辦公室機要參議、民進黨發言人，2006年當選士北區市議員，擔任3屆市議員，2016年轉戰立委後至今3連霸，2022年擔任民進黨台北市長候選人陳時中的競選總幹事，本會期則扛下民進黨團幹事長一職，政治行情看俏。

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