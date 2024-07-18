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川普指台灣應「付費」 朱立倫：完全依賴美國是錯誤政策

川普指台灣應付保護費，國民黨主席朱立倫（如圖）認為，完全依賴美國是錯誤政策。（記者江志雄攝）

川普指台灣應付保護費，國民黨主席朱立倫（如圖）認為，完全依賴美國是錯誤政策。（記者江志雄攝）

2024/07/18 13:04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕美國前總統、共和黨總統候選人川普日前曾說，台灣應向美國付保護費，引起各界熱議。國民黨主席朱立倫今天在宜蘭表示，中華民國要自立自強，如果完全依賴美國，這是絕對錯誤的政策。

朱立倫到宜蘭參加活動後受訪，媒體問他說，川普要收台灣保護費，民進黨秘書長林右昌認為是自我防衛的投資，台灣是否只有依賴美國這條路？朱立倫回說，中華民國要自立自強 如果完全依賴美國，絕對是錯誤的政策。

朱立倫指出，民進黨長期以來靠美抗中，國民黨則是親美和中，一方面跟美國非常友好，也要透過兩岸對話交流降低風險降低戰爭，最重要的是自立自強，這才是真正重點。

媒體再問朱立倫，行政院長卓榮泰指傳統核能無法解決缺電疑慮，還把希望放在新核能身上，對新核能採取開放態度。朱立倫表示，現階段台灣絕對缺電，未來這幾年AI大廠設置，我們要增加12％電力，這都是經濟部長說的，現有所有可用能源，只要安全無虞，都應該運用，不要分什麼新核能、舊核能。

朱立倫說，核三廠或核二廠若能延役，至少能解這幾年燃眉之急，將透過立院朝野協商處理，民進黨不要有意識形態，否則爆發缺電危機，受害者是全國民眾。

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