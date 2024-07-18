川普要求「付費」？ 王定宇：應指台灣負起防衛自己的責任

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/07/18 11:28

〔記者謝君臨／台北報導〕美國共和黨總統候選人川普在「彭博商業周刊」日前刊出的專訪中聲稱，台灣搶走晶片生意，針對防衛台灣，應向美國「付費」。對此，民進黨立委王定宇認為，這句「pay for defense」，不該翻譯成「保護費」，而是台灣必須為防衛自己負起責任，比較貼近美國政策及目前印太地區的現狀；相信川普會看懂台美夥伴關係是雙贏局勢。

王定宇表示，川普在6月28日接受訪問，提到台灣必須「pay for defense」，國內許多媒體翻譯川普要台灣付「保護費」，另外也特別提到晶片產業等；基本上川普或拜登的行政團隊，對於維護國際自由民主陣營的利益不遺餘力，抗中態勢已是不可逆轉，川普這句「pay for defense」，到底該不該翻成「保護費」，有點「過度簡化」。

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他認為，「pay for defense」其實可以翻成為防衛台灣負起責任，川普的意思應該是「你要我們大老遠保護你們的國家，你們自己也要付起保護的責任」，這樣的詮釋會比較精準、貼近，不管是川普或拜登團隊長年希望台灣提高自我防衛能力，不管在預算、兵役制度、或者在軍事改革上，比較貼近這個事實。

王定宇說，川普曾擔任總統，從2018年提出印太戰略架構看得出來，他不僅對印太地區的安全投入，也強化對台灣安全的維繫；另一方面川普也要求台灣必須強化防衛自己的決心，所以這句「pay for defense」，不是翻成保護費，而是台灣必須為防衛自己負起該負的責任，比較貼近美國政策及目前印太地區的現狀。

他也指出，至於不管是在晶片法案，台灣供應鏈的重要，或是在印太地區第一島鏈的戰略位置，台灣的重要性都不可或缺，所以自由民主聯盟和台灣安全整合是一個發展中的趨勢，是不可逆的。

王定宇也認為，華爾街日報寫得好，台灣在晶片發展上，其實幫助美國產業和經濟利益；相信川普是個成功的商人，他會看懂當中台美夥伴關係是雙贏局勢，也是一個不可逆的結構，把台灣的晶片、半導體移到其他國家所耗費的精力和成功機率，不如保護台灣來得可行和有效益。

最後，王定宇說，對於川普和拜登團隊，台灣不押寶，但對於其政策論述及對台灣的重要性、提供相關合作和保障，應該要正面、正向看待。

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