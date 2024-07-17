傅崐萁花東快提案變決議 花蓮縣議會民進黨團批詐騙

花蓮縣議會民進黨團今天批評立委傅崐萁提案花東三法、重建條例都是在欺騙花蓮人。（花蓮縣議會民進黨團提供）

2024/07/17 19:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮立委傅崐萁之前信誓旦旦跟花蓮人保證7月16一定通過花東交通三法、403震災重建條例草案，昨天卻撤案變成立院主決議，花蓮縣議會民進黨團今天（17日）發聲明說，花蓮需要的是務實推動的建設與發展模式，不該是信口開河、愚弄百姓的方式，請傅崐萁不要再欺騙花蓮縣民，不要再繼續「寫下欺騙花蓮縣民的歷史」，因為受傷最大的苦主是花蓮百姓。

花蓮縣議會民進黨團今天下午發表聲明指出，傅崐萁擔任過花蓮縣長，現在也是花蓮唯一的一席區域立委，但從競選政見到當選，屢次的芭樂票、屢次的跳票，他確實是在寫歷史，寫的是不斷欺騙花蓮縣民的歷史，受傷最大的苦主是花蓮百姓。黨團呼籲傅崐萁終止欺騙，也請鄉親拒絕被情緒勒索、拒絕被口號綁架。

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黨團總召張美慧說，花蓮需要腳踏實地、切合地方需求的建設與發展模式，重大建設便利花蓮人極其重要，但不該是信口開河、愚弄百姓方式。依照政府近30年所推動的重大工程程序，是務實的進行可行性評估、財務分析，還有一些技術問題等，也要透過專業研究解決，如果貿然推動一定會有無法挽回的後遺症。以傅崐萁口號中的建設為例，就算現在立刻興建，也必須等待10年到20年之後，才有完工啟用的機會。

張美慧說，將所有希望寄託在遙遠飄渺的建設上，但其實現在就有可即刻執行的交通建設改善案，像是路口、紅綠燈或速限的規劃，只要立即檢討，就能讓花東地區的主要交通幹道立即更快速、更安全。

而關於花東快速公路，在國民黨主政時代可行性評估未通過，直到蕭美琴2019年立委任內提案重啟花東快可行性評估，民進黨政府上任後也一步一腳印的踏實去做，花東快可行性評估也可望在今年出爐。黨團幹事長胡仁順說，傅崐萁只是在欺騙花蓮人，重大工程要通過進行，一定要先有可行性評估，傅崐萁提的主決議根本無助推動花東快，因為此案已經照程序在推動，跟傅崐萁提不提案、撤不撤案，或是有無主決議都無關。

民進黨團指出，0403地震災後，縣長徐榛蔚配合傅崐萁，不論是對著災民，甚至在議會答覆議員質詢時，都不斷強調說重建要等0403重建條例草案通過，最後卻是一場空。張美慧說，除了中央原有的災害防救法，行政院也頒布並已實施中的285.5億元重建方案，均是中央對花蓮的重建協助，依照政府分權，地方政府也該有職責，不是每一件事都推給中央，造成縣民錯誤認知、錯誤期待，提醒縣府不能自廢武功，災後需中央與地方各司其職，攜手合作重建花蓮。

關於災後重建，縣府在未送議會審議追加預算前，即從6日開始，不斷大動作的發布訊息，表示要發給全縣縣民，每人3000元振興券一案，民進黨團指出，縣議會臨時會22日要開議審查，議員直至今天才收到相關資料，暫且不論預算通過與否，縣政府漠視議會監督權、審查權的行為，未審先跑，非常不尊重議會。黨團書記林則葹說，縣府也應再編列預算補貼兩大族群包含觀光相關產業、補貼受災災民重建，減輕受災戶負擔，協助早日度過難關。

林則葹說，普發振興券就能解決花蓮的災後重建及振興問題嗎？她認為縣府也應該再編列預算補貼兩大族群，第一是觀光相關產業，包括旅行旅遊業、旅館飯店民宿業、餐飲業、交通運輸、交通租賃業等相關，補貼業者水電費、員工薪資等。第二，補貼受災災民重建，包括擴大補助受災戶的耐震補強經費、重建經費、貸款利息補貼等，亦即加碼現有的補貼方案。

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