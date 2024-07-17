杜絕公務車使用爭議 林佳龍頒布新規明定外館配偶用車標準

據涉外人士透露，外交部長林佳龍已指示部內相關單位研擬新版公務車使用管理措施，新規範將給予外交人員配偶合理使用公務車依據，並搭配稽核、抽查、列入考評等規定，同步強化公務車使用管理。（資料照）

2024/07/17 19:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕近期外交部駐外館處數度爆出採購、公務車使用爭議。外交部長林佳龍除火速制定「外館採購原則」、宣布三大「強化職場友善與安全措施」外，近期更將精進「公務車使用管理措施」，明定配偶用車規範。

據涉外人士透露，林佳龍已指示部內相關單位研擬新版公務車使用管理措施，新規範將給予外交人員配偶合理使用公務車依據，並搭配稽核、抽查、列入考評等規定，同步強化公務車使用管理。

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該涉外人士表示，林佳龍考量館長及館員配偶實務上有相當程度投入外交工作，認為應給予合理使用彈性，但為防範濫用，也同時加強稽查和管理措施。

根據新的「配偶規範」，外交部將針對「館長及館員配偶使用座車」明定合理使用範圍，若館長、館員配偶有「接待外賓、出席僑務活動及協助接待國內訪團」等外交工作實務需要，得由館長調派，合理使用公務車。

涉外人士提到，目前僅規定館長座車需「每日記錄行車情況備查」、「公務車派車單由館長核定並記錄使用情況」、「每季填報公務車油料及里程數」，審查較為寬鬆，亦無例行性、隨機性的防弊檢查，經林佳龍指示研議後，新公務車使用規範除加強「內控機制」並提高審查密度外，還將針對行車紀錄、派車單及油料里程等現有使用規範新增「實地稽核」及「書面抽查」等檢查方法，並將外館公務車管理績效「列入考評」，使之成為年度總務工作考評的重要參考。

涉外人士表示，自林佳龍上任後，非常嚴肅面對各項外館爭議，也做出了不少制度上的調整，包括訂定新版採購規範、宣示將透過「部長信箱」和「保密申訴管道」防治性騷擾及職場霸凌，但同時考量公務車實務需求、並未因爆出使用爭議而矯枉過正，給予外交人員配偶合理使用範圍，同時強化管理作為，盼雙管齊下、藉由制度精進強化內部控制，端正風氣、維護外交部和駐外館處聲譽。

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