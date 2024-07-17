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藍白聯手解赴中禁團令 台聯轟：一廂情願、自我矮化

立法院院會昨日通過國民黨團、民眾黨團共同提出修正動議，解除人民組團赴中國觀光之限制。（資料照，記者田裕華攝）

立法院院會昨日通過國民黨團、民眾黨團共同提出修正動議，解除人民組團赴中國觀光之限制。（資料照，記者田裕華攝）

2024/07/17 16:58

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白在昨日立法院院會中聯手通過解除赴中禁團令決議。台灣團結聯盟黨主席周倪安今日質疑，若有台灣團客在中國遇害，政治問責上，在野兩黨要負責嗎？藍白兩黨的「先拋出橄欖枝」言論，是一廂情願、自我矮化，而且不負責任強渡關山的行徑，必須嚴正譴責。

周倪安指出，禁止團客來台本來就是中國先做的，民進黨政府當前禁止旅遊團前往中國的行政命令，是基於對等原則。台聯對此定調可以理解，呼籲不可輕信常年仰賴紅色觀光產業鏈的觀光業者之言而在政策上有所鬆動，因為這類的產業無益於民主國家的發展。

周倪安續指，中共近期來在司法上公布「懲治台獨」22條意見，本質上就是中國政府就意識形態篩選商務往來對象。台灣人在中國市場能否立足，越來越取決於立場而非自由競爭。如果有「紅頂商人」藉由向中共表忠而在這樣的市場得利，那麼將對台灣帶來不公平的市場影響。台聯認為，台灣應離這樣不公平的市場越遠越好。

周倪安表示，今年正好是千島湖事件30周年，當年整團台灣同胞被中國人如土匪般的殺害，而中國的行政與司法在處理上又以黑箱操作，最後是由台灣派去的專家一一解剖才讓中方政府承認錯誤。30年過去了，中國內部情勢更加嚴峻。

周倪安強調，從去年開始，韓國、加拿大、美國、澳洲等國家，都對國民發出赴中旅遊警示。從中國近日發生攻擊日本、美國人等事件看來，中國內部更有走向排外、仇外的傾向，台灣對此更需提防。

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