點名綠營3戰將參選台北市長「扶龍王」王世堅曝下一步

針對2026台北市長人選，王世堅今點名民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄和前立委高嘉瑜等人，都很有資格且有經驗歷練。（資料照）

2024/07/17 17:01

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨全代會21日改選權力核心，牽動派系版圖及2026布局，近日也傳出英系規劃由民進黨立委王世堅角逐中常委。針對外界關注是否參選2026台北市長，有「扶龍王」封號的王世堅今（17）日直言「不會」，並認為黨內已經有很多適合的人選，例如民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄和前立委高嘉瑜等人，都很有資格且有經驗歷練。

王世堅今接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，被詢及過去宣稱不分派系，此次全代會是否與英系合作。王世堅回應，他對黨務沒有這麼深入知悉，民進黨有「四大一小」派系，他隸屬於最小的「堅」系，「堅」系其實也只有他一員，所以他就鼓起勇氣報名初選，但此刻不方便談論當選與否，把選擇權交給全國黨代表，希望大家選擇他，他會認真執行，把社會的聲音、政治上的理解，透過中常會向黨主席傳遞民意與建議。

請繼續往下閱讀...

王世堅說，他在民進黨最患難的時期能與前總統蔡英文有機會共事，當年他擔任中執委時，對於蔡英文當黨主席的領導與做事風格感到敬佩，若考量到政治上的合作，他會以蔡英文這邊的好朋友為重，這也是合情合理；若（英系）真的投給他，當選後在中常委任期內，當然也必須要有緊密的合作。

黃暐瀚追問，若王世堅如期當上中常委，下次專訪話題就會是參選2026台北市長。王世堅聞言後笑稱，「不會不會」，並感謝黃多次讓他當「一日市長」，已經感到無上光榮，民進黨內已經有很適合的人選，例如吳思瑤、高嘉瑜、莊瑞雄等人。

王世堅特別提到，莊瑞雄就是非常適合的台北市長人選，莊擔任過3屆台北市議員、台北市黨部主委，立委任內也對台北市政嫻熟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法