楊文科護航建商涉貪起訴 天坑案查獲69萬餘元來源不明

新竹地檢署偵辦竹北天坑案，今指豐邑機構涉偷工減料釀天坑危及民眾安全，新竹縣長楊文科涉圖利護航建商，經搜索在楊文科官邸及縣長室共查獲69萬餘元，依貪污罪嫌起訴；財產來源不明部分，另案偵辦。（資料照）

2024/07/17 16:08

〔中央社〕新竹地檢署偵辦竹北天坑案，今指豐邑機構涉偷工減料釀天坑危及民眾安全，新竹縣長楊文科涉圖利護航建商，經搜索在楊文科官邸及縣長室共查獲69萬餘元，依貪污罪嫌起訴；財產來源不明部分，另案偵辦。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，豐邑機構涉偷工減料導致天坑危及民眾安全，楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構，要求新竹地方法院從重量刑及沒收犯罪所得共新台幣2.5億餘元，並對楊文科等12人起訴。

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竹檢告訴中央社記者，12人包含楊文科與時任新竹縣政府工務處長江良淵、竹縣府1名人員外，還有2名技師、與1名施工廠商，另6人為豐邑機構公司人員。

檢方表示，豐邑機構明知「豐采520」基礎開挖擋土設計應打設33.8公尺H型鋼擋土樁，以保護附近地層穩定，卻涉違規縮減擋土樁長度，以便減少新台幣1億餘元費用，且為規避質疑，還改以添加劣質混凝土地質改良樁，後續還提供假資料稱縮減後設計符合安全並改設計圖，勞動部職業安全衛生署誤信並通過審查。

檢方指出，豐邑機構偷工減料造成坍塌釀天坑事件，民國111年4月3日基地內部發生坍塌、111年6月至112年4月間在附近道路坍塌達5次，也有小貨車及特斯拉電動車掉落。

檢方表示，竹縣府後續發停工命令，但豐邑機構為掩蓋未按圖施工偷工減料及避免停工可能導致鉅額損失，置停工命令於不顧，仍進行違法施工。

檢方指出，楊文科明知建案發生多次坍塌且原因不明，雖公開宣示須調查清楚，卻因豐邑機構請託及提供競選總部土地等因素，透過指示時任工務處長江良淵等方式，同意豐邑機構所提復工要求。

檢察官於112年7月間搜查豐邑機構發現江良淵賄賂案，在江良淵親屬與住家中查獲現金1540萬餘元，款項來源不明。另外，在楊文科官邸、縣長室也共查獲現金69萬餘元與金飾。其中，楊文科財產來源不明案，另案偵辦。

檢方表示，楊文科甚至還涉接受建商招待，無視人民安全及財產風險，反而涉多次施壓下屬圖利建商，行為嚴重損害公共安全及人民信賴；江良淵未盡監督職責，包庇建商涉違法施工，並涉與楊文科合謀捏造事故原因違法復工，事後為建商掩蓋犯罪行為，違背職責。

檢方指出，楊文科與江良淵涉犯貪污治罪條例主管或監督事務違背法令圖私人不法利益等罪嫌起訴。

檢方表示，豐邑機構在營造行業多年，卻為謀取龐大利益，違背專業與良知，施壓技術人員涉違規施工，造成公共危險，屢次違法施工，無視居民與勞工安全，將豐邑機構相關6人依行使業務登載不實文書等罪嫌起訴。

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