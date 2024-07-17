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黃偉哲赴韓促銷芒果獲主流媒體報導 提升台南知名度

台南市長黃偉哲登上韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live銷售台南芒果。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲登上韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live銷售台南芒果。（台南市府提供）

2024/07/17 15:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲日前快閃韓國行銷台南愛文芒果，登上韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live直播銷售，創下同時間高達27萬以上人次觀看、總觀看人次破200萬人次的紀錄，5噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄。

火爆的買氣讓韓國大報如朝鮮日報、首爾新聞等媒體相繼報導，台南愛文芒果的新鮮甜美，更是掀起「韓瘋」，受到韓國消費者喜歡。

韓國三大報之一的朝鮮日報，以半版的版面大篇幅報導黃偉哲此次的拓銷，文中提及台南近年開始深耕韓國作為芒果出口市場，而黃偉哲的直播達到了比去年更狂熱的銷售成績。當地記者也讚揚黃偉哲的親民形象，描述他親自宣傳台南農特產品，並在緊湊的出訪行程中選擇廉航及平價旅館以節省公帑等，此外記者詳細報導這次直播的情況。

韓國歷史最悠久的報紙首爾日報也同樣刊出大篇幅報導，介紹台南是台灣半導體重鎮，而黃偉哲則分析台南能吸引台積電落腳的因素，並表達台南盼能跟韓國開展多方面交流的意願。

在報導中不管提及愛文芒果在韓國直播買氣火爆，或是介紹台南科技產業發展以及對韓交流的相關議題，皆可讓韓國讀者一窺台南身為文化古都、農業大市與科技新城的兼容並蓄樣貌；對此，黃偉哲表示感謝。

台南市政府表示，韓國媒體不僅報導黃偉哲市長此行的芒果行銷成果，也介紹台南城市特色及高科技產業發展的成果，市府未來將繼續透過多元的行銷方式，為台南農特產品開拓更廣闊的國際銷售市場，提升台南在國際的能見度。

朝鮮日報以半版篇幅報導黃偉哲行銷成果。（台南市府提供）

朝鮮日報以半版篇幅報導黃偉哲行銷成果。（台南市府提供）

韓國歷史最悠久的報紙首爾日報也同樣大篇幅報導。（台南市府提供）

韓國歷史最悠久的報紙首爾日報也同樣大篇幅報導。（台南市府提供）

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