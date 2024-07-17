批藍白只顧政治利益 民進黨：新住民基本法不應凌駕兩岸條例

立法院院會昨挑燈夜戰，在深夜三讀通過新住民專法，藍白挾人數優勢表決，確定法案名稱訂為「新住民基本法」。（資料照）

2024/07/17 14:40

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會昨深夜通過新住民專法，國民黨團、民眾黨團挾人數優勢表決確定名稱為「新住民基本法」，而非協商達成共識的「新住民權益保障法」；民進黨今表示，陸委會已明確示警，不應將此法凌駕於兩岸人民關係條例等法上，藍白卻為政治利益推翻結論，影響新住民實質權益，甚至可能製造社會紛爭。

民進黨今發布新聞稿表示，陸委會已明確示警，之所以不應以「新住民基本法」來建構新住民權益保障專法，因中國籍配偶亦為新住民，又用「基本法」法律架構來處理新住民的事務，會讓「新住民基本法」凌駕於 「兩岸人民關係條例」、 「港澳條例」、 「國籍法」與 「入出國移民法」之上，兩岸條例、港澳條例將變成子法，且民眾黨提案條文模糊曖昧，恐引發配偶取得國籍年限疑慮，反而製造社會紛爭。

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民進黨表示，藍白陣營不實抹黑民進黨阻擋專法是不照顧新住民，事實上一直以來，最重視新住民權益的就是民進黨，早在2005年時政府即設立「外籍配偶照顧輔導基金」，以中央的預算來支援地方政府設立新住民家庭服務中心、提供醫療補助、社會救助、法律服務、外籍配偶學習課程、子女托育、多元文化推廣等多項計畫，後續並以「新住民發展基金」名稱延續至今。

民進黨提到，政府過去8年推動各項政策協助新住民在台生活，包括修正國籍法，外籍配偶歸化不須提出財力證明；修正國籍法，自許可歸化之日起，一年內提出喪失原有國籍證明即可；放寬受家暴離婚、喪偶或育有未成年子女的外配歸化條件；無國籍兒少可由監護人社福機構協助申請歸化，提早取得國籍；簡化國中小學歷認證流程；技能檢定提供學科試題口唸服務；108課綱將7國新住民母語列入中小學課綱，這是全球的創舉；修大學法增訂新住民就讀大學方式與外加名額。

民進黨指出，許多新住民團體近期曾呼籲應暫緩通過此法，重點需擺在新住民權益保障，尤其12日黨團協商獲共識之後，民眾黨卻因為政治利益推翻結論，國民黨也為了藍白利益交換、跟隨民眾黨腳步否決協商，讓不少新住民朋友深感遺憾，憂心新住民權益保障的明確入法將曠日廢時，影響新住民實質權益，但請新住民放心，民進黨政府會持續務實推動相關權益保障。

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