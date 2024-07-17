府指釋憲裁判前不宜國情報告 黃國昌：選前山盟海誓選後只剩歹勢

台灣民眾黨立法院黨團，總召黃國昌等人17日舉行「人民想要的，我們做得到！」立法院第十一屆第一會期台灣民眾黨成果發表記者會。（記者塗建榮攝）

2024/07/17 14:01

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會昨通過藍白黨團所提請公決案，邀請總統賴清德到立院就國家大政方針進行國情報告，總統府則回應，釋憲裁判前不宜採取行動。對此，民眾黨團總召黃國昌今（17）日表示，他們還未開會討論，請總統府不用那麽緊張，也請總統想清楚如何跟人民交代，「選前山盟海誓，選後只剩歹勢。」

立法院院會昨日經表決，先後通過藍白黨團所提請公決案，依「立法院職權行使法」邀請總統賴清德到立院就國家大政方針進行國情報告；總統府發言人郭雅慧回應，立院三讀通過的立法院職權行使法，釋憲案及暫時處分案皆由憲法法庭審理中，為了尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判前，呼籲任何憲政機關均不宜採取行動。

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民眾黨立法院黨團上午召開「人民想要的，我們做得到！」成果發表記者會，總召黃國昌會後接受媒體時事聯訪。針對昨立院通過邀請賴清德國情報告，但總統府回應，憲政機關不宜在釋憲結果出爐前採取行動，黃國昌表示，請總統府深呼吸、不要緊張，立法院已經休會，「我們都還沒開會討論邀請賴清德來的時間，總統府真的不用這麼緊張」。

黃國昌提及，總統府與其這麼緊張，不如好好想清楚，怎麼跟人民做交代「選前山盟海誓，選後真正歹勢」；相關應面對的問題都已討論滿清楚，請總統府深呼吸、放輕鬆，現在應好好思考怎樣跟人民交代，「為何政見發表會說一套，立法院都還沒決定邀請的時間，馬上又翻臉變成另外一套。」

至於臨時會規劃時間為何？黃國昌說，民眾黨主張延會，「事情沒做完放什麼假」，但並未獲得兩大黨同意。國會還有很多重大議案都沒完成，臨時會應該針對這些早該處理的議案進行解決，包括NCC人事同意權。他指出，行政院長卓榮泰日前表示照前行政院長陳建仁提出的4人名單進行，等於背書，接下來如果出什麼狀況，卓榮泰要負責。

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