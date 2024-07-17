柯建銘批藍白衝撞大法官 民眾黨反嗆：綠用聲請釋憲躲避守法

針對民進黨團總召柯建銘今日抨擊，邀總統進行國情報告是在野黨用盡方法衝撞大法官，民眾黨發言人吳怡萱反批，民進黨是用聲請釋憲來躲避守法。（資料照）

2024/07/17 14:00

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白在本屆立法院會期最後一天聯手通過邀請總統賴清德赴立法院國情報告決議，民進黨團總召柯建銘今日抨擊，大法官已經要暫時處分，一般會謹慎一點，藍白卻用盡所有方式衝撞大法官、衝撞所有國人的憲政常識。對此，民眾黨發言人吳怡萱反批，民進黨才是用盡方法在衝撞中華民國憲法，將中華民國法治變成民進黨說了算。

吳怡萱指出，本次「立法院職權行使法」、「刑法」修正案，在總統府公告後已經生效，法律一旦生效全體國人就必須遵守，當然也包含總統。不過，卻看到賴總統一再透過發言人恐嚇在野黨「不宜行動」，民進黨柯總召更預設立場，在大法官還沒做出裁判結果前，就已經認定本次修法是違憲，總統府和民進黨就是在誤導社會大眾，釋憲案裁判結果出來前，不用遵守法律。

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吳怡萱批評，民進黨是「用聲請釋憲來躲避守法」，按照總統府和民進黨此番邏輯，未來但凡立法院通過之法案不合民進黨的意，就可以用聲請釋憲來逃避，視中華民國法治於無物，民進黨才是毀憲亂政的罪人。

吳怡萱認為，柯總召將立法院這會期的紛擾歸咎給在野黨，根本就是毫無自知之明，本會期中許多法案修法被民進黨抹黑抹紅、醜化民眾黨，當民進黨用盡全力護航賴總統不要赴立院報告，賴總統的誠信早已蕩然無存。

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