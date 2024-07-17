為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

諷藍白毀憲亂政還討功勞 吳思瑤：民進黨每天在立院拆地雷

吳思瑤指出，藍白兩黨毀憲亂政還搶功勞、割稻尾，民進黨則是每天在立法院拆地雷，努力到最後一刻穩住政府施政。（資料照）

吳思瑤指出，藍白兩黨毀憲亂政還搶功勞、割稻尾，民進黨則是每天在立法院拆地雷，努力到最後一刻穩住政府施政。（資料照）

2024/07/17 13:19

〔記者陳政宇／台北報導〕第11屆立法院第1會期昨晚落幕，整個會期共通過55個議案。民進黨團幹事長吳思瑤今（17）日直言，若非藍白兩黨提了多項毀憲亂政的議案，阻擋許多民生法案的審議機會，相信立法成績會更好；藍白如今還搶功勞、割稻尾，民進黨則是每天在立法院拆地雷，努力到最後一刻穩住政府施政。

藍白紛紛透過圖卡或記者會，說明該會期繳出的成績單。吳思瑤今受訪表示，會期結束了，藍白兩黨做很多討功勞、割稻尾的作為，民進黨團都予以尊重，但要提醒藍白兩黨立委，若他們這會期不要提出這麼多毀憲亂政的議案，不要進行這麼多無謂的政治消耗，其實會有更多的民生法案、福國利民議案通過。

吳思瑤說，大家都很清楚，通過法案有多數是行政部門長期研議，在立法院也需要各黨派努力、齊心推動，包括很多的議案要積極排案、排審，且完全依循立法院的程序正義議事規則；讓議案成功在程序面和實質面都做出很好的審議，民進黨立委才是功不可沒，但民進黨團不會居功，因為立法院是各黨要齊心協力的場域。

吳思瑤指出，對民進黨團而言，這也是百味雜陳的一個會期，努力在新國會生態通過民生法案，例如打詐四法、再生醫療雙法、國民體育法，第一部關心軍人權益的專法，還有關於中高齡就業，以及中小企業的條例等。民進黨團和行政部門合作無間，一起讓這些民生議案在非常困難的政治環境裡頭，讓它們能夠上路完成修法或立法。

話鋒一轉，吳思瑤提到，民進黨團在這會期也拆了很多地雷，拆了很多會癱瘓政府運作的立法炸彈，包括全民健康保險法，或是403震災重建條例草案、花東快速公路建設特別條例草案等，民進黨團在會期最後1天持續透過協商，用主決議方式來取代修法或立法，「我們每天拆彈，要穩住政府施政，不讓更多恣意妄為的修法癱瘓政府運作」。

吳思瑤並呼籲，國民黨團和民眾黨團可以在休會期間好好思考，面對未來的新會期，是否還要繼續毀憲亂政。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「國會擴權」覆議案行使時程 吳思瑤：待朝野協商議定
2024/06/11 12:17

「國會擴權」覆議案行使時程 吳思瑤：待朝野協商議定
決戰覆議案 吳思瑤：民進黨團固守議場不會杯葛
2024/06/20 11:23

決戰覆議案 吳思瑤：民進黨團固守議場不會杯葛

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
陳玉珍亂入記者會鬧場逾20分鐘 綠委以「尖叫雞」回擊
2024/06/25 12:02

陳玉珍亂入記者會鬧場逾20分鐘 綠委以「尖叫雞」回擊
立院本會期結束 國民黨團：完成重大法案修正、通過主決議 成果滿滿
2024/07/17 00:24

立院本會期結束 國民黨團：完成重大法案修正、通過主決議 成果滿滿
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播