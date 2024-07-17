諷藍白毀憲亂政還討功勞 吳思瑤：民進黨每天在立院拆地雷

吳思瑤指出，藍白兩黨毀憲亂政還搶功勞、割稻尾，民進黨則是每天在立法院拆地雷，努力到最後一刻穩住政府施政。（資料照）

2024/07/17 13:19

〔記者陳政宇／台北報導〕第11屆立法院第1會期昨晚落幕，整個會期共通過55個議案。民進黨團幹事長吳思瑤今（17）日直言，若非藍白兩黨提了多項毀憲亂政的議案，阻擋許多民生法案的審議機會，相信立法成績會更好；藍白如今還搶功勞、割稻尾，民進黨則是每天在立法院拆地雷，努力到最後一刻穩住政府施政。

藍白紛紛透過圖卡或記者會，說明該會期繳出的成績單。吳思瑤今受訪表示，會期結束了，藍白兩黨做很多討功勞、割稻尾的作為，民進黨團都予以尊重，但要提醒藍白兩黨立委，若他們這會期不要提出這麼多毀憲亂政的議案，不要進行這麼多無謂的政治消耗，其實會有更多的民生法案、福國利民議案通過。

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吳思瑤說，大家都很清楚，通過法案有多數是行政部門長期研議，在立法院也需要各黨派努力、齊心推動，包括很多的議案要積極排案、排審，且完全依循立法院的程序正義議事規則；讓議案成功在程序面和實質面都做出很好的審議，民進黨立委才是功不可沒，但民進黨團不會居功，因為立法院是各黨要齊心協力的場域。

吳思瑤指出，對民進黨團而言，這也是百味雜陳的一個會期，努力在新國會生態通過民生法案，例如打詐四法、再生醫療雙法、國民體育法，第一部關心軍人權益的專法，還有關於中高齡就業，以及中小企業的條例等。民進黨團和行政部門合作無間，一起讓這些民生議案在非常困難的政治環境裡頭，讓它們能夠上路完成修法或立法。

話鋒一轉，吳思瑤提到，民進黨團在這會期也拆了很多地雷，拆了很多會癱瘓政府運作的立法炸彈，包括全民健康保險法，或是403震災重建條例草案、花東快速公路建設特別條例草案等，民進黨團在會期最後1天持續透過協商，用主決議方式來取代修法或立法，「我們每天拆彈，要穩住政府施政，不讓更多恣意妄為的修法癱瘓政府運作」。

吳思瑤並呼籲，國民黨團和民眾黨團可以在休會期間好好思考，面對未來的新會期，是否還要繼續毀憲亂政。

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