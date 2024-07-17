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批民進黨欲透過大法官廢死 朱立倫：人民是最後防線

朱立倫出席國會改革宣講台北市大安區場次。（記者甘孟霖攝）

朱立倫出席國會改革宣講台北市大安區場次。（記者甘孟霖攝）

2024/07/17 12:47

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（17日）上午出席國會改革說明會台北市大安區場次，他於會中指出，國民黨下會期要繼續推動核三廠延役，以及80歲以上長者申請外籍看護免巴氏量表等案。他更提到，民進黨想要廢除死刑，現在要透過大法官釋憲來解釋死刑違憲，他呼籲人民是最後防線，應該為此站出來。

今說明會現場約數百人，多為長者，立委羅智強、謝龍介，議員楊植斗、李柏毅等人也到場。朱立倫批評，民進黨立委忘記要監督政府，反倒變成政府打手，立院在院長韓國瑜帶領下，通過了50多個重要法案，包括打詐、健保、公糧收購等議題，未來還有很多法案要努力。

他批評，民進黨只顧意識形態不顧產業、民生用電，核三即將要關閉，而今只能用愛發電、用肺發電（火力），這都是民眾要付出的代價，民進黨的光電、綠電不僅不穩定，量能不足成本又高，最終還要用國庫補台電的虧損，受害的都是老百姓，下會期將繼續推動核電廠延役法案；此外，也要推動80歲以上長者申請看護免巴氏量表。

他並提到，美國最近發生槍擊案，台灣雖沒有槍枝氾濫問題，但有廢除死刑議題，民進黨想要廢除死刑，而國民黨考量社會安全、治安，反對廢除死刑，民進黨不敢透過國會表決，如今想靠大法官釋憲，來解釋死刑違憲，「民眾是最後的防線，到時候一定要站出來」！

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