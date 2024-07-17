總統府氣候變遷委員會7/25登場 卓榮泰：對新核能採開放態度

行政院長卓榮泰（見圖）17日率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人與媒體茶敘，並回應媒體提問。（記者廖振輝攝）

2024/07/17 12:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府成立國家氣候變遷對策委員會，行政院長卓榮泰今（17）日與媒體茶敘時透露，該委員會將在7月25日召開。對於媒體關注能源與供電議題，卓榮泰說，舊核能解決不了未來3到5年的問題，不可能用核三廠填補用電，但若2030年後新核能沒有核安、核廢問題，政府絕對採取開放態度。

對於總統府的國家氣候變遷對策委員會，卓榮泰解釋，上週與接下來幾天，環境部與相關部會會在行政院先討論相關議題，才會把這些議題，拿到總統府對策委員會做政策性討論並決策執行，包括健康台灣、社會防衛韌性等委員會，都會以同樣方式進行。

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對於核三廠一號機7月27日除役，卓榮泰說，大家應該清楚，即使通過各種法律變更、進行安全總體檢、設備汰換、地震重新評估，在未來3年半到5年，仍沒有辦法發電，它解決不了大家現在心中的任何疑慮，唯一寄望的是，其他電廠能如期完成，以及新的綠能多元發展，這是政府對能源的承諾，也是詳細計算後，唯一依靠的方式。

卓榮泰說，從供電的需求來看，到2030年之前，還有200萬瓩的餘裕，這是沒有問題的，但大家還是會擔心，「但是這個擔心，3、5年當中是不可能用核三廠來填補的」，不可能解決現在大家心中的問題。

卓榮泰指出，核能應分作兩個部分來看，一是現在的傳統核能與未來新核能，對於傳統核能。對於新核能，政府採取開放態度，新核能如果沒有核安、核廢料問題，而且世界所有國家都能接受它，「當然未來新核能就有任何的可能」，就可以開放的來討論。

卓榮泰說，這個技術一直在進步，現在普遍認為2030年應是一個關鍵點，這個時間點前後應會有一個關鍵性技術，但在2030年前，傳統核能沒有辦法解決問題。新的核能正在開始，有可能幫全人類解決問題，「我們不會置外於這種新的核能技術」。

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