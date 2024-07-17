議員質疑連署資料外洩 鄭文婷：背後有黑手

市議員鄭文婷指有里長讓里民簽署「查詢人個資被盜用於簽署罷免市長連署書」，質疑連署資料有外洩。（記者盧賢秀攝）

2024/07/17 12:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市選舉委員會正在查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，昨天寄出查詢單，「山海公民拆樑行動」揚言，如果沒有回覆或未在期限內回覆就被剔除，不排除提告；中央選舉委員會也喊話必要時會進行調查。基隆市長謝國樑今受訪時表示，依選罷法規定，地方選務獨立運作、依法行政，如果各方有意見會反映給地方和中央選舉委員會，讓他們來考量。

至於罷免謝國樑連署領銜人戴璟安在媒體訪問時表示，遭里長和公司高層「關切」，基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府專心拚市政，其他事毫無所悉。

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不過，民進黨市議員鄭文婷則表示，市府說依法行政，但這兩天聽到有里長、有里民活動中心的志工，要民眾簽署「查詢人個資被盜用於簽署罷免市長連署書」，令人疑惑，所有的連署名單只有罷樑公民團體才有，送到選委會之後，誰能夠看到這些資料，里長怎知道他里內有多少人參與連署，並請民眾簽署查詢的單子，很明顯背後有一隻黑手。

她表示，罷免的所有行政程序應該要有一致標準，不管是高雄市選委會主辦的罷免，或者基隆市選委會主辦的罷免，都是必需要根據中央的相關法規進行程序。

過去高雄市罷韓的時候，也曾經發生過地方選委會的認定跟中央選委會認定不一致，但中央選委會終究是上級主管機關，有統一解釋權，高雄市罷韓最後定調如果沒有回函，不能夠直接把它剔除，她認為應該遵從中央選委會的統一解釋。

基隆市長謝國樑（右二）強調，地方選務獨立運作、依法行政。（記者盧賢秀攝）

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