川普要求向美國付保護費 吳思瑤：台灣持續強化國防自主

吳思瑤強調，台美之間的交流是平等互惠、合作無間，而台灣的安全必須自己守護、持續強化國防自主。（資料照）

2024/07/17 11:55

〔記者陳政宇／台北報導〕美國前總統、共和黨總統候選人川普接受「彭博商業周刊」專訪，被問及是否承諾防衛台灣？他認為，台灣搶走晶片生意、超級有錢，應該向美國付保護費。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（17）日強調，她無從評論這項說法，台美之間的交流是平等互惠、合作無間，台灣的安全必須自己守護、持續強化國防自主。

「彭博商業周刊」近日在海湖莊園獨家專訪川普（Donald J. Trump），美東時間16日傍晚5時（台灣時間17日清晨5時）刊登，其中問及「你會保衛台灣對抗中國嗎」？川普回應，他非常了解、尊敬台灣人民，但「他們確實拿走了我們大約百分之百的晶片業務」，「台灣沒有給我們任何東西」，他認為「台灣應該付給我們保護費」。

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對此，吳思瑤今受訪表示，她對於川普的說法無從評論，但強化台美之間的各項交流，讓台美的發展確實都是平等互惠，美國來協防台灣，台灣當然在各項經貿交流及政策作為也都與美國合作無間，這就是台美合作的強大基礎。

吳思瑤說，大家也許只關注川普說要交保護費的這句話，其實也可以觀察川普的副手、美國參議員范斯（JD Vance），范斯非常清楚是挺台、反中，甚至多次的發言體現出中國是美國最大的威脅，美國會竭盡一切努力，強化與台灣在國防、經貿等各種方面的合作交流。

吳思瑤強調，川普和范斯對於台灣的關係合作，都符合現行台灣政府的外交策略，當然台灣的安全也要自己守護，要持續強化國防自主，這也是民進黨政府非常努力進行的方向，「自己的國防，自己一定要做出最大的努力貢獻」。

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