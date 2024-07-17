立院決議邀總統國情報告 卓榮泰：暫時處分未決定 談此事不宜

行政院長卓榮泰與媒體茶敘。（記者廖振輝攝）

2024/07/17 11:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院會昨通過國民黨和民眾黨團所提「邀請總統進行國情報告」決議案，行政院長卓榮泰今（17）日與媒體茶敘時表示，現在暫時處分還沒有做出決定，而且他也聽說，昨天有一些程序瑕疵，目前的狀況，是其不確定性很強，且沒有時間、沒有內容、沒有行為準則，現在談這件事是不宜的。

卓榮泰強調，賴總統對於國情報告，一向是保持着非常開放態度，而且他在競選時也說過了，但是在當時的憲法與「立法院職權行使法」的情景下，不過，現在卻有變動，如果這個變動合法合憲，他想總統也不會有特別意見，但如果變動是違憲的，不可能要求總統違憲。

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卓榮泰指出，現在暫時處分還沒做出決定，我們一向認為，暫時處分決定後大家要遵守，否則現在任何動作都有回復困難、有違憲之餘，況且立法院也已經休會了，立法院要總統什麼時候去，他也不知道。而且聽說昨天有一些程序進行當中的瑕疵，但這個是立法院內部的事。

卓榮泰說，依照目前狀況，國情報告的不確定性很強，沒有時間、沒有內容、沒有行爲準則，且在釋憲之前的暫時處分還未決定前，現在談這件事是不宜的。

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