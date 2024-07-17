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點名「暴力薇」與「咬人芯」 林楚茵籲韓國瑜勿雙標

立法院民進黨團副幹事長林楚茵。（資料照）

立法院民進黨團副幹事長林楚茵。（資料照）

2024/07/17 11:10

〔記者謝君臨／台北報導〕三黨不過半的立法院首個會期於昨日落幕，民進黨團副幹事長林楚茵今（17）日發文指出，遺憾的是，在國民黨團主導下，在「國會擴權法案」爭議中受傷的民進黨立委郭國文、鍾佳濱也被提案送交紀律委員會。她並點名「暴力薇」和「咬人芯」，還有把民進黨立委沈伯洋推下台的「黑幫集團」，呼籲立法院長韓國瑜勿配合國民黨搞「雙標」。

林楚茵表示，昨天是本會期最後一天，立院一共通過43條法案，很遺憾的是，在國民黨團主導下，在「國會擴權法案」爭議中受傷的郭國文、鍾佳濱，也被提案送交立院紀律委員會。「國會暴力國民黨沒一句道歉，如果國民黨團這麼在乎國會紀律，刮別人鬍子之前，請先把自己的刮乾淨！」

她說，全台灣民眾都知道，國民黨立委王鴻薇是「暴力薇」，只會呼人巴掌；而國民黨立委徐巧芯則是「咬人芯」，只喜歡啃人手肘，這兩位破壞立院議事紀律的委員，國民黨團一句話都不敢說，好意思把郭國文與鍾佳濱送紀律委員會？這就是雙標國民黨的真面目！「只許國民黨揍人、打人 藍能你不能！」

「國民黨的暴力事件不只一樁！」林楚茵說，不只王鴻薇打她巴掌，還有國民黨立委邱鎮軍、廖偉翔、謝龍介把沈伯洋推下台、陳玉珍抓傷民進黨立委吳沛憶與黃捷、徐巧芯踩人且咬人。國民黨在韓國瑜縱容下，成為靠拳頭的「黑幫黨團」，明明是國會多數，理應好好論理修法，卻選擇暴力攻擊立院同僚！

她痛批，韓國瑜讓立院變黑道堂口，國民黨「驚世立委」翁曉玲口中的：「我最大、我比你大」，原來是指國民黨暴力拳頭最大！呼籲韓國瑜勿配合國民黨搞雙標，將國民黨暴力立委全送紀律委員會。

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