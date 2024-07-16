立院通過決議要求解除赴中禁團令 陸委會：中國無放1人來台旅遊

陸委會表示，政府尊重國會決議，並呼籲中方相向而行，推動兩岸雙向對等健康有序的觀光交流。（資料照）

2024/07/16 20:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院院會今日通過國民黨團、民眾黨團共同提出修正動議，要求民進黨政府解除赴中「禁團令」，並優先開放中國觀光客循小三通赴金門、馬祖、澎湖。陸委會表示，政府尊重國會決議，並呼籲中方相向而行，推動兩岸雙向對等健康有序的觀光交流。不過，陸委會也質疑，中方迄今無1人、1團來台旅遊。

藍白所提修正動議內容提及，「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」。

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陸委會說明，重啟兩岸雙向對等的觀光旅遊，是政府的既定政策。政府在去年8月24日公布開放兩岸團體旅遊規劃，包括中客依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」申請到金門、馬祖旅行，當年9月底，已做好所有準備，只要中方開放陸客，旅行社送件申請就可以落實。

陸委會指出，從政策或實際執行面來看，恢復兩岸觀光交流的障礙在中方。我方持續展現善意，從未限制國人赴中自由行；在旅行社組團赴中方面，行政院已於今年5月30日公布，6月1日前規劃的團體，可繼續執行，未來並將滾動檢討，自今年3月至6月已有約12萬人次赴中。

陸委會批評，中方自2019年8月1日起停止中客來台個人旅遊，在團體旅遊部分，中國文旅部自去年1月迄今，已開放中國組團社可組團前往138個國家及港澳出境旅遊，但台灣未列入開放名單；今年4月28日文旅部以附條件的方式，恢復福建居民赴台團隊旅遊，但中方迄今無1人、1團來台旅遊。

陸委會強調，有關小三通旅遊，中國文旅部今年4月28日公布的內容，僅率先恢復福建居民到馬祖旅遊，未開放到金門旅遊，中客至金門旅遊的障礙是在中方。

此外，有關福州市旅遊協會擬率團赴馬祖踩線，我方已核准，並協助該團於今年6月29日至7月1日完成踩線，陸委會多次對外表示，歡迎中客儘速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。

陸委會表示，對立法院之決議，該會予以尊重。政府仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策，以確保國家整體利益，並呼籲中方相向而行，推動兩岸雙向對等健康有序的觀光交流。

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