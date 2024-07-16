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賴清德：社會高度期待大法官人選 請審薦小組廣納人才

總統賴清德今出席「113年司法院大法官提名審薦小組」第1次會議。（總統府提供）

總統賴清德今出席「113年司法院大法官提名審薦小組」第1次會議。（總統府提供）

2024/07/16 18:50

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今出席「113年司法院大法官提名審薦小組」第1次會議時表示，各界對大法官人選有高度期待，請審薦小組持續傾聽各方意見、廣納優秀人才，推出符合社會期待的人選。

賴清德表示，感謝副總統蕭美琴擔任審薦小組召集人、司法院前院長賴英照擔任副召集人，以及所有委員共同承擔這項歷史性的重大任務，委員們都是具有資望的法界先進，期盼借重大家的專業和經驗，讓審薦工作順利進行。

賴清德提到，這些年來，台灣對民主價值的堅持深受國際社會肯定。去年，「經濟學人資訊社」（EIU）所發布的民主指數，台灣的排名是亞洲第一。身為總統，他有責任守護台灣的民主成就，更要持續促進台灣的民主發展。

賴清德表示，在台灣民主深化過程中，大法官扮演不可或缺的關鍵角色，不僅是憲政的守護者、人權的捍衛者，獨立超然行使釋憲職權，由大法官組成的憲法法庭，更是機關憲政爭議及人民權利保障最終的救濟途徑。

賴清德說，各界對於大法官人選有著高度期待，請審薦小組持續傾聽各方意見、廣納優秀人才，推出符合社會期待的人選，咨請立法院同意通過。最後，賴清德頒發聘書給審薦小組委員，包括蕭美琴、賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯及全國律師聯合會前理事長陳彥希。

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