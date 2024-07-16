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立院通過藍白修正動議 解除赴中禁團令

立法院院會今日通過國民黨團、民眾黨團共同提出修正動議，解除人民組團赴大陸觀光之限制。（記者田裕華攝）

立法院院會今日通過國民黨團、民眾黨團共同提出修正動議，解除人民組團赴大陸觀光之限制。（記者田裕華攝）

2024/07/16 18:01

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今日通過國民黨團、民眾黨團共同提出修正動議，在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，非常遺憾立院通過這樣的提案，不是台灣不開放，是中國不放行，數字會說話，去年台灣赴中超過176萬人次，中國來台僅22.6萬人次，今年上半年台灣赴中超過100萬人次，中國來台僅15萬人次，很清楚台灣是開放的一方，不能恢復兩岸觀光旅遊的障礙是中國。

吳思瑤說，國民黨應當向中國要求去除障礙，而不是對自己的政府施壓，這是搞錯方向，而現在是對的時機嗎？7月1日起中共開始新的制度，警察可以任意翻查個人手機、筆電，查看上網及對話記錄，甚至6月中國發佈懲治台獨的22項「意見」，通過這個提案無視赴中旅遊的風險，是無視人民的死活。

吳思瑤強調，世界各國不止台灣都對赴中提出示警，難道這時候要鼓勵國人赴中？這不止是對國人釋出錯誤訊息，也對世界傳達錯誤訊號，讓民主同盟國家誤以為台灣在此時此刻險峻的情況下迎合中國，若要聚焦三離島的觀光旅遊，國民黨立委陳玉珍應該去向習近平反映，請中國趕快開放，因為障礙都在中方。

立法院會通過國民黨團、民眾黨團共同提出修正動議，「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。」

陳玉珍表示，充分體驗到民進黨如何說一套、做一套，重視醫療人員福利但不把健保點值入法，不願讓警察人員的所得替代率提高，注重觀光產業卻遲遲不肯解除禁團令，民進黨團總召柯建銘說這是總統職權不能逾越，但憲法明定人民有遷徙的自由，民進黨請看看我們的觀光產業非常悽慘。

民進黨立委洪申翰表示，民進黨政府態度很簡單就是對等、尊嚴，兩岸旅遊問題出在中共而不是台灣，藍委對兩岸觀光深切的期待很好，但應該跟中共訴求、跟習近平要求，不要以威權一己之私，打壓兩岸觀光。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，非常遺憾立院通過這樣的提案，不是台灣不開放，是中國不放行。（記者田裕華攝）

民進黨團幹事長吳思瑤表示，非常遺憾立院通過這樣的提案，不是台灣不開放，是中國不放行。（記者田裕華攝）

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