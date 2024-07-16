馬公市公所歡送退休同仁 市長黃健忠親頒賀匾表祝福

馬公市長黃健忠，頒發感謝匾額給退休員工。（馬公市公所提供）

2024/07/16 15:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕7月份不僅是驪歌的季節，各級學校畢業生離開校園，也是退休潮，今（16）日馬公市公所舉行了一場感人的榮退典禮，市長黃健忠頒贈退休賀匾給予長期服務於市民的兩位技術專才，張鴻國技士與陳松郎技工。

張鴻國技士自1988年5月進入馬公市公所服務，至今已經36年多。多年來，他不僅成功完成了無數村里大小型工程，還帶領了無數土木新進人員踏入公務職場，成為他們職業生涯的堅實後盾。張技士以其豐富的經驗和卓越的專業能力，成為市公所工務課不可或缺的重要支柱。此次提早退休，另有生涯規劃，展現了對人生的遠見和對未來的積極態度。

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陳松郎技工自1986年1月加入工務課，擔任工程監造工作，無論寒暑，始終堅守崗位，成為工程承辦員的一大助手。陳技工以其65歲的年齡，展現了令人欽佩的敬業精神和對市政建設的無限熱忱，並在屆齡之際光榮退休，為其長達近40年的奉獻劃下完美句點。

馬公市長黃健忠表示，對2位技術專才的敬業精神和卓越貢獻表達了由衷的感激和高度讚揚。張鴻國技士和陳松郎技工的退休，標誌著他們職業生涯中的一個新里程碑；我們感謝他們多年來為市政建設所做的卓越貢獻，他們的辛勤付出和專業精神，將永遠銘刻在我們的記憶中，並激勵更多的年輕一代繼續努力。

馬公市公所將持續秉持著關愛員工、尊重專業的態度，致力於打造一個更加和諧、美好的工作環境，並期待更多的優秀人才加入我們的行列，共同為市民創造更美好的未來。

馬公市公所員工齊聚一堂，歡送資深同事退休。（馬公市公所提供）

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