批黃國昌長文解釋反質詢不及格 黃帝穎：藍白宛如義和團

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

2024/07/16 15:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對大法官尤伯祥詢問「反質詢」定義，民眾黨團總召黃國昌昨（15）日已提出補充答辯書，其中並提及民進黨立委林淑芬作為案例，認為無從對「反質詢」的各種具體行為樣態鉅細靡遺規定，而不掛萬漏一。對此律師黃帝穎表示，法界與歐美都認定「擴權違憲」，藍白持續硬拗，宛如義和團！

黃帝穎在臉書PO文表示，黃國昌補交憲法法庭的作業「補充答辯書」還是不及格，還是講不清楚「反質詢」，明顯有兩大謬誤，第一為，黃國昌提不出反質詢處罰的各國比較法，黃國昌補充答辯書試圖解釋反質詢定義，附件資料引用美國法例，但卻舉不出世界民主國家「反質詢」處罰法例，以實其說。事實上，英、美、德、法、日、韓均沒有如藍白擴權法案的「反質詢」處罰制度。黃國昌的補充答辯顯得蒼白無力。

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黃帝穎指出，第二為，拿立委質詢提及反質詢的立法院公報當法律定義，仍是以問答問，更顯荒謬，法律明確性原則，依據大法官釋字432號解釋是「意義非難以理解，且為受規範者所得預見，並可經由司法審查加以確認」，黃國昌補充答辯引的例子，完全無助說明反質詢如何理解、如何預見，根本沒回答大法官的問題。

黃帝穎續指，藍白提不出反質詢處罰的比較法，因為世界民主國家沒人像藍白擴權這樣惡搞，難怪包括120位法律學者、全國律師聯合會、台北律師公會、400位律師連署等法界四大聲明認定「擴權違憲」，美國在台協會前處長楊甦棣、司徒文等30個國際學者聲明藍白擴權「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義」、在台投資超過700億美元的「歐洲商會」也提出警示。

黃帝穎直言，法界與歐美都認定「擴權違憲」，藍白持續硬拗，宛如義和團！

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