中正紀念堂儀隊撤出大廳 知情人士：與民主國家同行

落實轉型正義，三軍儀隊結束歷時44年在中正紀念堂銅像大廳的禮兵交接，15日起改在主堂體前民主大道實施禮兵巡查及訓練展示。（資料照）

2024/07/16 14:23

〔記者陳昀／台北報導〕台灣曾戒嚴長達38年，今年在7月15日解嚴紀念日，中正紀念堂三軍儀隊交接儀式正式撤出銅像大廳，移至主堂體正前方的民主大道，熟知決策過程的知情人士指出，部分政黨將此醜化為政治操作，但這在國際上不是特例，放眼世界所有從威權轉型民主的國家，都朝著同樣目標前進，積極推動轉型正義，這也象徵台灣從威權體制走向民主，捍衛自由的決心。

知情人士指出，與蔣介石同時期、曾統治西班牙45年的獨裁者佛朗哥（Francisco Franco），與蔣同樣於1975年離世，佛朗哥曾以撫平內亂的名義，大規模迫害西班牙民主運動人士，蔣介石則是主導228和後來的白色恐怖。早先西班牙各政黨選擇接受遺忘協議（pact of forgetting），對過去的內戰傷痕保持沉默，但隨著時代演進與民主化進程，西班牙國會於2007年通過「歷史記憶法」（Ley de Memoria Histórica），包括官方正式譴責佛朗哥獨裁政權，補償受害者，平反過去的不公平審判紀錄，將以佛朗哥命名的街道重新命名，雕像、銅像則是逐步拆除，比台灣的腳步更快。

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這位人士說，當年佛朗哥死後入葬烈士谷，並豎立一座高達152公尺高的十字架，是全歐洲最後一座法西斯獨裁統治者的紀念碑，引發不少批評。西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）於2018年上任後，社會認為西班牙不應「繼續美化」一位鐵腕統治者。2019 年西班牙法庭也判決要求遷出佛朗哥的墳墓，西班牙也於2021年移除西班牙境內，同時也是歐洲最後1座獨裁者的雕像。

知情人士表示，不僅西班牙，美國傳統屬於保守地區的維吉尼亞州，該州最高法院也於2021年判決，認可州政府移除位於首府里奇蒙（Richmond）紀念碑大道上，南北戰爭時期南方代表性人物，也就是支持蓄奴與白人至上的羅伯特·李（Robert E. Lee）將軍雕像。時任維吉尼亞州州長諾瑟姆（Ralph Northam）在拆除當日公開表示，「希望這是維州新的一天、新的時代」，「任何像這樣美化內戰失敗原因的遺跡都需要倒下」。

知情人士指出，在全球轉型正義、反歧視浪潮下，智利設立「記憶與人權博物館」，紐西蘭拆除英國殖民時代海軍指揮官銅像，牛津大學、南非大學也先後移除殖民主義者雕像。台灣積極推動轉型正義，除了是對歷史的尊重與正視，同時也與全球民主國家向同樣目標前進。將禮兵巡查及訓練展示，自銅像大廳內移出至民主大道，也象徵台灣從威權體制走向民主，捍衛自由的決心。

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