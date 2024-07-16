三軍儀隊移出中正紀念堂大廳 陳雨凡：蔣介石銅像仍應移除

三軍儀隊結束歷時44年在中正紀念堂大廳的禮兵交接，15日起改在民主大道實施禮兵巡查及訓練展示。圖為遊客在蔣介石銅像前自拍。（資料照）

2024/07/16 12:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中正紀念堂歷時44年的三軍儀隊操演，7月15日起撤出蔣介石銅像大廳，移至戶外廣場進行訓練展示。對此，前促轉會專任委員陳雨凡受訪表示，蔣介石銅像還是要朝移除方向處理，循序漸進地去威權化。

為落實轉型正義，文化部要求中正紀念堂駐防的國軍儀隊撤除原先在銅像大廳的站哨任務，儀隊演練場所移到「民主大道」前方，如遇雨天則不實施巡查及訓練展示。

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針對中正紀念堂的威權性格，促轉會所撰「兩年階段性任務成果報告」指出，中正紀念堂地理位置鄰近國家權力中樞，使得威權統治者可以隨時被瞻仰紀念，確保其死後仍不會遠離政治權力中心。

值得注意的是，設計者更把帝王威權語彙包藏在各種建築布局的暗示中，訴諸民眾由下而上的仰望，更在動線終點直接設置陳列室，明示蔣介石為偉人，使民眾接受統治者的激勵跟教導，形塑「領袖即國家」的黨國一體思維，進而把人民客體化，排斥在國家的構成主體之外。

報告提及，中正紀念堂是全國公共空間中量體最大的威權象徵，紀念堂的堂體大廳設有全國現存最大的蔣介石銅像，參觀者須在銅像的俯視下，爬上象徵蔣介石享壽89歲的八十九級宮殿階梯，才可進入大廳參拜銅像，整個過程訴諸民眾對威權統治者由下而上的仰望。

另外，堂體南北兩側「大忠門」、「大孝門」與光華池旁的「永懷德澤」燈柱，用意即在襯托其忠孝兩全與民族救星的偉人形象。園區內所設置的飲水思源石碑、忠勇與自強健身場，則傳達了應該對蔣介石個人崇拜與效忠的精神。

陳雨凡表示，促轉會過去立場是依法移除銅像，當然這需要經過社會溝通的過程，例如國軍儀隊撤出堂廳就是經過反覆溝通的過程。政府可以「腳踏實地」誠懇溝通，朝促轉會結束前所提成果報告建議方向前進。

陳雨凡強調，她個人認為蔣介石銅像應該移除，因為銅像放在那邊是有崇敬獨裁者的意義。不過，移除銅像可能要先凝聚社會共識，這是應該要做的終極目標。

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