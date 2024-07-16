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中共假訊息紛飛 國防部：傳散率、影響力已有衰退

國防部發言人孫立方表示，共軍認知戰概念已不僅是訊息的傳散及影響，模式基本上與共軍軍事行動密切結合，對民眾認知產生影響，型塑立場、改變想法或行為。（記者陳逸寬攝）

國防部發言人孫立方表示，共軍認知戰概念已不僅是訊息的傳散及影響，模式基本上與共軍軍事行動密切結合，對民眾認知產生影響，型塑立場、改變想法或行為。（記者陳逸寬攝）

2024/07/16 13:51

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日召開「深偽（Deepfake）技術簡介及國防應用樣態及國軍預防熱傷害應處作為」例行記者會，國防部發言人孫立方少將表示，共軍認知戰概念已不僅是訊息的傳散及影響，模式基本上與共軍軍事行動密切結合，對民眾認知產生影響，型塑立場、改變想法或行為。在國內輿論圈及社群媒體上，中共都用極化的手法影響相關討論，一個有相當理性討論空間的中性議題，可被大量偕同是操控，變成完全極化、左右兩邊完全沒有交集的討論。

中科院資通所督導長黃進益說，深偽主要可分為文字、語音、圖片及影片四大部分。駭客組織可利用深偽技術，產生以假亂真的電子郵件，相較於人工撰寫的釣魚郵件，最高可提升約4倍郵件點擊率。中共AI相關的研究論文發表數量是世界第一，以此推論，中共在相關領域的研發應是與先進國家同步。

孫立方補充，任何假訊息防制重點就是媒體識讀，目的要讓官兵及民眾瞭解這類技術發展到什麼地步，有什麼威脅樣態。國防部也有與行政院合作，包括從偵測、反制至澄清階段。

孫立方表示，尤其在漢光演習期間，依往年經驗，有觀察到假訊息確實較多。不外乎談到漢光演習是為三軍統帥規劃逃跑路線、官兵承受不住壓力叛逃，以及裝備發生重大失誤人員傷亡等；平時假訊息數量也非常多，但經長年努力，假訊息在國內的傳散率、對民眾的影響力都有衰退。重點就是不對稱反制，國防部不會對每一條、沒有影響力的訊息登進行反制，這既不科學也不符合雙方實力，在假訊息還未傳散出來前截斷就是主動掌握議題及輿論的重點。

他進一步表示，共軍認知戰概念不單純只靠訊息影響，而是將軍事行動及訊息扣合後，對民眾認知產生影響，型塑立場、改變想法或行為，例如在國內輿論圈及社群媒體上，中共都用極化的手法影響相關討論，一個有相當理性討論空間的中性議題，可被大量偕同是操控，變成完全極化、左右兩邊完全沒有交集的討論；或用分化手法，將台灣分成政府民間、軍隊民眾等類似手法很多，國軍都有掌握和處理。

媒體詢問，國防部針對共軍在蒙古地區試射是否有更多細節，情次室情研中心情報官黃明傑上校表示，中共陸海空軍及火箭軍動態，都是國軍聯合情監偵關注重點，近期在內蒙古地區試射動態都有嚴密監控，是從凌晨四點開始，多波次射擊至早上九點多結束。

國防部記者會，情次室情研中心情報官黃明傑上校。（記者陳逸寬攝）

國防部記者會，情次室情研中心情報官黃明傑上校。（記者陳逸寬攝）

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